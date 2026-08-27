Maslak'ta finansman kolaylığı ve yeni iletişim dönemiyle RAMS Türkiye öne çıkıyor

RAMS Türkiye, Park House Maslak projesinde yeni finansman ve marka dönemi açıkladı

RAMS Türkiye, İstanbul Maslak'ta geliştirilen RAMS Park House Maslak projesinde yeni bir finansman modeli ve iki yıllık marka iş birliğini kamuoyuna duyurdu. Projenin teslim tarihi Aralık 2027 olarak planlanırken, kampanyanın yüzleri oyuncular Hazal Kaya ve Ali Atay oldu.

Yeni finansman kampanyasının detayları:

Düzenlenen basın toplantısında RAMS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül, mevcut ekonomik koşullarda finansmanın konuta erişimde belirleyici bir engel olduğunu vurguladı. Bülbül, "İnsanlara yalnızca bir konut değil, güvenle ve huzurla yaşayabilecekleri bir hayat sunmayı hedefliyoruz. Hazal Kaya ve Ali Atay ile başlattığımız bu uzun soluklu iş birliği de aynı yaşam anlayışını ve 'İyi ki Buradayız' mesajını daha geniş kitlelerle buluşturacak" dedi.

Bülbül ayrıca kampanyanın somut katkılarına işaret ederek müşterilere 60 aya varan vade imkânı sunduklarını ve proje tamamlanmadan sağlanan değer artışının yaklaşık yüzde 20 seviyesinde olduğunu paylaştı. Şirket, finansman kolaylığı sağlayarak nitelikli konuta erişimi kolaylaştırmayı amaçladıklarını belirtti.

Projenin kentsel dönüşüm ve yaşam olanakları:

RAMS Park House Maslak, 409 bin metrekarelik inşaat alanında, 10 blok ve yaklaşık 3 bin bağımsız bölüm ile İstanbul'un kapsamlı kentsel dönüşüm projelerinden biri olarak tanımlanıyor. Projede yaklaşık 10 bin 900 metrekarelik çarşı alanı, açık ve kapalı yüzme havuzları, gökyüzü havuzu, gökyüzü terası, spor alanları, Yoga & Zen stüdyosu, ortak çalışma alanları, kreş, klinik, çocuk oyun alanları, bisiklet parkurları ve sosyal yaşam alanları yer alıyor; proje, All In One yaşam konseptini hedefliyor.

Farklı ihtiyaçlara yanıt veren konut alternatifleri 1+1'den 4+1'e kadar uzanıyor; teraslı, balkonlu ve bahçeli seçenekler sunuluyor. RAMS Türkiye, projenin Maslak merkezindeki konumu, güçlü ulaşım bağlantıları ve modern mühendislik yaklaşımıyla hem yaşam hem yatırım açısından yeni bir referans oluşturacağını vurguladı.

Marka iletişiminde "İyi ki Buradayız" söylemini merkeze alan kampanyada yer alan oyuncular da projeye ilişkin düşüncelerini paylaştı. Hazal Kaya, "Bir iş birliğinde benim için en önemli konu güven. RAMS ile tanıştığımızda sadece bir reklam filmi çekmeyeceğimizi hissettik. Kendimizi içinde görebildiğimiz, aileyi, güveni ve aidiyet duygusunu anlatan gerçek bir hikâyenin parçası olduk" ifadelerini kullandı. Ali Atay ise "Bizim için önemli olan anlatılan hikâyeye inanabilmekti. RAMS’ın ortaya koyduğu yaşam anlayışı bize çok yakın geldi" diye konuştu.

RAMS Türkiye, iletişimde güven, aile, komşuluk ve aidiyet kavramlarını öne çıkarırken, Hazal Kaya ve Ali Atay ile yapılan iş birliğini uzun soluklu bir yaklaşım olarak tanımlıyor.

Şirket altyapısı ve yatırım stratejisi: 38 yılı aşkın deneyime sahip RAMS; bugün 4 ülkede, 9 şehirde, 100'ün üzerinde proje ve 6 milyon metrekarenin üzerinde tamamlanan inşaat alanıyla faaliyet gösteriyor. Türkiye'yi önemli bir büyüme merkezi olarak konumlandıran şirket, İstanbul başta olmak üzere yeni konut ve karma yaşam projeleriyle yatırımlarını sürdürmeyi planlıyor.

RAMS TÜRKİYE, RAMS PARK HOUSE MASLAK'TA YENİ FİNANSMAN MODELİNİ HAYATA GEÇİRDİĞİNİ DUYURDU.