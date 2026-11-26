Fon krizinde öncelik küçük yatırımcıda; seçimler 2028'de yapılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Adalet Bakanı Akın Gürlekin katılımıyla düzenlenen ortak basın toplantısında, fon krizine ilişkin yürütülen tasfiye ve soruşturma süreçlerine dair kapsamlı bilgi verdi. Toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yılmaz, yatırımcı haklarının iadesi, tasfiye yöntemleri, soruşturma kapsamındaki listeler ve seçim takvimi konularına açıklık getirdi.

Tasfiye süreci ve yatırımcı hakları:

Yılmaz, tasfiye sürecinde hem olağan hem olağanüstü usullerle işlemleri hızlandırmaya çalıştıklarını belirterek, gelirlerin geri alınması ve ödemelerin sağlanması için kurumların yoğun gayret içinde olduğunu söyledi. Bloke edilmiş hesaplar ve mal varlıkları gibi unsurların değerlendirildiğini, bunun sonucunda yatırımcıların haklarının mümkün olan en yüksek düzeyde iade edilmesi için "bütün kurumlarla gece gündüz" çalışıldığını vurguladı.

Özellikle küçük yatırımcılara ve para piyasası fonlarına öncelik verildiğini söyleyen Yılmaz, tasfiye sırasında kamu kaynağı kullanmadan fon yatırımcılarının haklarının iadesine gayret ettiklerini ifade etti. Yılmaz, kanuni çerçeve gereği para piyasası fonlarının düşük risk seviyesi ve küçük yatırımcıya ilişkin kriterlerin süreçte belirleyici olduğunu belirtti ve kalan dönemde aynı anlayışla hareket edeceklerini kaydetti.

Soruşturma süreci, listeler ve iddianameler:

Yılmaz, soruşturmayla ilgili olarak çeşitli listeler ve spekülasyonlar bulunduğunu, hukuk dışı yorumlara itibar edilmemesi gerektiğini söyledi. SPK'nın yaptığı suç duyurularının kişilerin ve şirketlerin isimlerini içerdiğini ve bu duyuruların SPK'nın internet sitesinde kamuoyuna açıklandığını hatırlattı. Yılmaz, "Ay sonuna kadar tamamlanmış olacak" ifadesiyle SPK kaynaklı listenin yakın zamanda erişilebilir hale geleceğini belirtti.

Ancak Yılmaz, bu tür suç duyurularının söz konusu kişi veya kurumların kesin suçlu olduğu anlamına gelmediğini vurgulayarak, asıl netliğin iddianameler çıktığında sağlanacağını söyledi. Başsavcılıktaki soruşturmanın sürdüğünü, soruşturmanın gizliliği ilkesine göre hareket edildiğini ve yargı süreçlerinin nihai kararı vereceğini aktardı. "Herkesin farklı listesi var; birçok spekülasyon yapılıyor. Bunları sağlıklı bulmuyorum" değerlendirmesini de yaptı.

Seçim takvimi ve siyasi perspektif:

Seçimlere ilişkin tartışmalara da değinen Yılmaz, spekülatif haber ve yorumlara itibar edilmemesi çağrısında bulundu. Yılmaz, açık ifadeyle "Seçimler 2028 yılında yapılacak" dedi. Soru üzerine, öne alınmış bir seçimin teknik olarak "1 ay veya 2 ay" öne çekilmesine ilişkin açıklamaların mümkün olabileceğini, AK Parti'nin bu noktada tutumunun belirli bir perspektif içerdiğini ve Cumhur İttifakı ortaklarının görüşlerinin de bu çerçevede olduğunu aktardı. Yılmaz, dönemin küresel zorlukları nedeniyle tecrübeli liderliğin önemine vurgu yaptı ve sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı perspektifinden baktıklarını söyledi.

Son olarak Yılmaz, reel sektörün çatı kuruluşlarıyla önümüzdeki günlerde bir araya geleceklerini belirterek, reel sektörün taleplerine kayıtsız kalınmayacağını ve bu taleplere kulak verilip adımlar atılacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Seçimler 2028 yılında yapılacak"