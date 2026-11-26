kaza detayları:

Düzce’nin Yığılca ilçesi Kırık köyü mevkiinde seyir halindeki patpat olarak bilinen tarım aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye devrildi. Kazada araçta bulunan İlhan Akbaş olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan diğer kişi M.S. ise yaralandı.

müdahale ve tahliye:

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı M.S., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden İlhan Akbaş için olay yerinde gerekli tespitler yapıldı.

soruşturma başlatıldı:

Olayla ilgili olarak jandarma tarafından kazanın nedeni ve trafik şartları üzerine kapsamlı bir inceleme başlatıldı. Yetkililer, kazanın oluş şekliyle ilgili araştırmanın sürdüğünü bildirdi.

DÜZCE’NİN YIĞILCA İLÇESİNDE MEYDANA GELEN PATPAT TABİR EDİLEN TARIM ARACI DEREYE DEVRİLDİ. SAĞLIK EKİPLERİNİN İLK MÜDAHALESİNİN ARDINDAN YARALI, AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI.