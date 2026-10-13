Ford EV Club ile elektrikli araç sahiplerine tek noktadan ayrıcalık

Ford EV Club ile elektrikli mobilitede yeni adım

Ford Türkiye, binek ve ticari elektrikli araç kullanıcılarına yönelik yeni dijital platformu Ford EV Clubı kullanıma sundu. Marka, platformu Ford Hesabım uygulamasıyla entegre ederek kullanıcıların tüm avantajlara tek noktadan ulaşmasını hedefliyor. Sistem, elektrikli mobiliteye geçen sürücülerin günlük beklentilerine odaklanıyor ve deneyimi donanım, yazılım ve hizmetlerle uçtan uca desteklemeyi amaçlıyor.

günlük yaşamı kolaylaştıran avantajlar:

Platform, kullanıcılarına anlaşmalı şarj istasyonlarında anında indirim imkânı sunmanın yanı sıra belirli noktalarda ücretsiz otopark hakkı da veriyor. Ayrıca uygulama üzerinden kod oluşturan üyeler, Turkcell Platinum Park’ta Ford Ranger ile ücretsiz offroad deneyimi gibi fırsatlardan yararlanabiliyor. Bu somut ayrıcalıklar, günlük kullanımda hem maliyet hem de zaman tasarrufu sağlamayı amaçlıyor.

topluluk, içerik ve gelişen ekosistem:

Ford EV Club, sadece indirim ve hizmetler sunmakla kalmıyor; üyelerine özel içerikler ve etkileşim imkânlarıyla bir topluluk oluşturmayı hedefliyor. Platform, menzil ve şarj yönetimi gibi teknik başlıklarda düzenli haftalık içeriklerle kullanıcı deneyimini zenginleştirecek şekilde tasarlandı. Ford Türkiye, topluluğun organik büyümesine paralel yeni iş birlikleri ve deneyim odaklı etkinliklerle platformu sürekli geliştirmeyi planlıyor.

Şirket, kaliteyi müşterinin markayla ilk temasından satış sonrası hizmetlere kadar uzanan kesintisiz bir yolculuk olarak tanımlıyor ve Ford EV Club ile bu bütüncül yaklaşımı elektrikli mobilite kullanıcılarına tutarlı bir şekilde sunmayı amaçlıyor.

FORD TÜRKİYE, BİNEK VE TİCARİ ELEKTRİKLİ ARAÇ KULLANICILARI İÇİN ŞARJ VE OTOPARK GİBİ HİZMETLERDE AYRICALIKLI AVANTAJLAR VE ZENGİN İÇERİKLER SUNAN YENİ PLATFORMU FORD EV CLUB'I KULLANIMA SUNDU.