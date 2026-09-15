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Taşlıçay'a sosyal yaşamı canlandıracak alabalık tesisi açıldı

Taşlıçay'da açılan alabalık tesisi; restoran, kamelya ve oyun alanıyla ilçe halkına ve Gürbulak güzergahı kullanıcılarına hizmet verip gelir sağlayacak.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 17:00

GÜNCELLEME: 15 Eylül 2026 - 17:01

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EDİTÖR: Berk Doğan

Taşlıçay'a sosyal yaşamı canlandıracak alabalık tesisi açıldı

Yeni tesisin açılışı ve destekleri:

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde, Ağrı Valiliği himayelerinde, İl Özel İdaresi destekleri ve Taşlıçay Köylere Hizmet Götürme Birliği bünyesinde, Taşlıçay Kaymakamlığı tarafından bütçe içi iktisadi işletme olarak hayata geçirilen alabalık tesisi törenle açıldı. Açılışa Ağrı Valisi ve il protokol üyeleri katıldı.

tesisin özellikleri:

Tesis yaklaşık 65 günlük çalışma sonucunda tamamlandı. Alabalık havuzlarının yanı sıra bir restoran, 8 kamelya ve bir çocuk oyun alanı bulunuyor. Tesisteki havuzların toplam balık kapasitesi yaklaşık 500 kilogram olarak planlandı; balıklar dışarıdan temin edilip havuzlarda tutulduktan sonra restoranda taze şekilde pişirilerek servis ediliyor.

İşletme ilk etapta 2 kadın ve 2 erkek olmak üzere toplam 4 kişi istihdam ediyor. Ayrıca Aile Destek Merkezi’nde üretilen kadın el emeği ürünlerinin tesiste sergilenip satışa sunulması planlanıyor.

su temini ve teknik hazırlıklar:

Kaymakamlık yetkilileri önceliğin su kaynağı olduğunu belirtti. Yassıkaya köyünden yaklaşık 850 metre uzunluğunda bir su isale hattı getirilerek, suyun oksijen ve pH değerleri ile sıcaklığı balık gelişimine uygun hale getirildi. Bu teknik hazırlıklar tamamlandıktan sonra tesisin diğer donanım ve peyzaj çalışmaları yürütüldü.

bölgesel etkisi ve hizmet hedefleri:

Tesis, Ağrı-Gürbulak transit yolu üzerinde konumlandırıldığı için sadece Taşlıçay halkına değil, Doğubayazıt ve Gürbulak güzergahını kullanan yolculara da hizmet verecek şekilde tasarlandı. Kaymakamlık yetkilileri, kır konseptindeki peyzaj düzenlemeleri ve kamelyalarla yılın dört mevsimi kullanılabilecek nezih bir sosyal alan oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı.

Yetkililer tesisin hem ekonomik hem sosyal katkı sağlayacağını; yerel istihdam yaratma, kadın üretimlerini pazarlama imkânı ve transit yol kullanıcılarına yönelik yeni bir hizmet noktası oluşturma açısından önem taşıdığını belirtti.

TAŞLIÇAY’DA AÇILAN ALABALIK TESİSİ İLÇE EKONOMİSİNE VE SOSYAL YAŞAMA KATKI SUNACAK

TAŞLIÇAY’DA AÇILAN ALABALIK TESİSİ İLÇE EKONOMİSİNE VE SOSYAL YAŞAMA KATKI SUNACAK

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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