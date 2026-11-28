Mahallesinden gelen talebe kulübede yanıt veren eski futbolcu

Sivas'ta yaşayan ve gençlik yıllarında profesyonel liglerde forma giymiş olan Metin Özkoçak, futbolculuk döneminde oynayamadığı mahallesinin takımına teknik direktör olarak geri döndü. 64 yaşındaki Özkoçak, yaklaşık 25 yıldır Abdulvahabigazispor'un başında ve takım şu anda 2026-2027 Nuri Okumuş Süper Amatör Lig A grubunda namağlup lider konumunda.

Kariyer ve mahalle bağlantısı:

Özkoçak, amatör altyapıda yetişmesinin ardından profesyonel olarak Sivasspor forması giydi. Kariyeri boyunca Sivasspor ile 5 sezon oynadığını, ayrıca 3 sezon İskenderunspor ve Amasyaspor'da kiralık olarak görev yaptığını aktarıyor. Futbolculuk yıllarında Abdulvahabigazispor'da oynamadığını söyleyen Özkoçak, mahalle sakinlerinin "Bize bir hizmet yapmanı istiyoruz" talebi üzerine profesyonel yaşamı sona erdikten sonra antrenörlüğe başladığını belirtiyor.

Abdulvahabigazispor'un kökeni de metnin bir parçası: 1966 yılında kurulan kulüp, Sivasspor'un kuruluş dönemine katkıda bulunan ve bölgeden birçok profesyonel futbolcu çıkaran bir yapı. Özkoçak, bu mirası devraldıklarını ve 25 yıldır sürdüklerini söylüyor.

Oyun anlayışı ve takımın durumu:

Teknik direktör olarak Özkoçak döneminde takım, Bölgesel Amatör Lig tecrübesi de yaşadı; bir dönem lig yükselmesi sağlanırken daha sonra tekrar düştükleri ifade ediliyor. Özkoçak, önümüzdeki hedeflerinin yeniden bölgesel lig düzeyine çıkmak olduğunu vurguluyor.

Takım kaptanı Gazi Hasgül ise Özkoçak için, "Metin hocamla 5 sezon birlikte çalıştık, bu sene biz vefa senesi dedik. Metin hoca; oyun görüşü olan en iyi hocalardan birisi. Metin hocanın dışarıda da arkadaşlığı çok iyidir, saha içinde de arkadaşlığı çok iyidir" diyerek hem kişisel bağa hem de hocanın saha içi vizyonuna dikkat çekiyor.

Abdulvahabigazispor'un mevcut başarısı, uzun yıllara yayılan istikrarın ve yerel bağlılığın bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Özkoçak'ın mahalleye hizmet etme tercihi, hem kulübün tarihiyle kurduğu bağı hem de bölge futboluna verdiği sürekliliği temsil ediyor.

SİVAS’TA YAŞAYAN VE GENÇLİĞİNDE PROFESYONEL FUTBOLCULUK YAPAN METİN ÖZKOÇAK, YAKLAŞIK 25 YILDIR MAHALLESİNİN TAKIMINDA ANTRENÖRLÜK YAPIYOR. FUTBOLCULUK DÖNEMİNDE MAHALLESİNİN TAKIMINA HİZMET EDEMEDİĞİNİ İFADE EDEN ÖZKOÇAK, “MAHALLEDEKİ ARKADAŞLAR, BÜYÜKLER ‘BİZE BİR HİZMET YAPMANI İSTİYORUZ’ DEDİLER. BENDE ONLARI KIRMADIM PROFESYONEL HAYATIMIZI BİTİRDİKTEN SONRA ANTRENÖRLÜĞE BAŞLADIM” DEDİ.