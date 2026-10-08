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Samsun'da revize çay tarifesi kabul edildi

Samsun Kahveciler Odası'nın ilk reddedilen zam talebinin ardından sunduğu yüzde 33 ve yüzde 20'lik revize çay tarifesi Samsun'da onaylandı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 16:18

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Samsun'da revize çay tarifesi kabul edildi

Kahve ve çay tarifesinde yeni düzenleme

Samsun'da Kahveciler Odası tarafından Valiliğe sunulan çay fiyat tarifesinde yapılan revize talep kabul edilerek yürürlüğe girdi. İlk başvuruda istenen yüksek oranlar Ticaret İl Müdürlüğü tarafından değerlendirilip reddedilmiş, ardından sunulan kademeli zam önerisi onay aldı.

İlk teklif ve reddedilme gerekçesi:

Oda ilk başvuruda kahvehanelerdeki çay fiyatının 15 TL'den 25 TL'ye (%66,67) ve çay ocaklarında çayın 12,5 TL'den 20 TL'ye (%60) çıkarılmasını talep etmişti. Samsun Ticaret İl Müdürlüğü, bu oranların asgari ücret artış oranı, yeniden değerleme oranı ve orta vadeli enflasyon hedefleri ile uyumlu olmadığı gerekçesiyle teklifi reddetti.

Revize teklif ve uygulanacak tarife:

Red kararının ardından Kahveciler Odası'nın sunduğu yeni öneride kahvehanelerde çayın fiyatı 15 TL'den 20 TL'ye (%33), çay ocaklarında ise 12,5 TL'den 15 TL'ye (%20) çıkarılması talep edildi. Bu revize talep makul bulunarak onaylandı ve yürürlüğe girdi.

Samsun Kahveciler Odası Başkanı Mustafa Kara, onaylanan tarifeye ilişkin olarak artan maliyet ve girdiler nedeniyle bu seviyenin uzun süre dayanmayabileceğini ifade etti. Başkanın uyarısı, ilerleyen dönemlerde yeni değerlendirmelerin yapılabileceğine işaret ediyor.

SAMSUN&#039;DA KAHVECİLER ODASI TARAFINDAN ÇAY FİYAT TARİFESİNE YAPILMASI İSTENEN YÜZDE 66,67&#039;LİK İLK...

SAMSUN'DA KAHVECİLER ODASI TARAFINDAN ÇAY FİYAT TARİFESİNE YAPILMASI İSTENEN YÜZDE 66,67'LİK İLK ZAM TEKLİFİ REDDEDİLİRKEN, YÜZDE 33'LÜK REVİZE ZAM TEKLİFİ İSE KABUL EDİLDİ.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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