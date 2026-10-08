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Çivril'de altyapı atağı: 47,5 milyon liralık kanalizasyon yatırımı

Denizli DESKİ, Çivril Akpınar ve Şehitler mahallelerine 9 bin 500 metre yeni kanalizasyon hattı kuruyor; yatırım 47,5 milyon TL ile çevre ve altyapı güçlendirilecek.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 15:59

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EDİTÖR: Aslı Han

Çivril'de altyapı atağı: 47,5 milyon liralık kanalizasyon yatırımı

DESKİ, Çivril'in yeni yerleşimlerine kanalizasyon hattı döşüyor

Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, kentleşmeyle birlikte artan altyapı gereksinimlerine yanıt vermek üzere Çivril ilçesindeki yatırımlarını sürdürüyor. Proje kapsamında Akpınar ve Şehitler mahallelerinin yeni yerleşim bölgelerine toplam 9 bin 500 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı döşeniyor. Söz konusu çalışmanın yatırım tutarı 47,5 milyon TL olarak açıklandı.

çevresel hedefler ve halk sağlığı:

Yeni kanalizasyon altyapısının kurulmasıyla atık suların kontrollü şekilde toplanması ve arıtma süreçlerine yönlendirilmesi amaçlanıyor. Bu düzenleme, bölgedeki çevresel kirlilik riskini azaltmayı, yeraltı su kaynaklarını korumayı ve halk sağlığını güvence altına almayı hedefliyor. Ayrıca altyapı eksikliğinin giderilmesi, mahallelerin yaşam kalitesini artıracak ve yerleşim alanlarının sürdürülebilir gelişimine katkı sağlayacak.

arıtma tesisi entegrasyonu ve sistem bağlantısı:

Projede döşenen yeni hatların mevcut şebeke ile entegrasyonu planlanıyor; toplanan evsel atık suların Çivril Atıksu Arıtma Tesisi'ne güvenle ulaştırılması sağlanacak. Bu entegrasyon sayesinde atık sular doğaya ve yeraltına zarar vermeden arıtma sürecine iletilecek, bölgenin hem mevcut hem de gelecekteki altyapı ihtiyaçlarına yönelik daha dayanıklı bir sistem oluşturulacak.

DESKİ'nin bu yatırımı, Çivril'in gelişen mahallelerinde altyapı boşluklarını kapatmayı ve uzun vadede sürdürülebilir hizmet sunumunu güvence altına almayı amaçlıyor. Projenin tamamlanmasıyla bölgenin kanalizasyon ihtiyacının karşılanması ve altyapının güçlendirilmesi bekleniyor.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESKİ, BÜYÜYEN VE GELİŞEN YERLEŞİM YERLERİNİN ALTYAPI İHTİYAÇLARINI...

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESKİ, BÜYÜYEN VE GELİŞEN YERLEŞİM YERLERİNİN ALTYAPI İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK AMACIYLA YATIRIMLARINI SÜRDÜRÜYOR. ÇİVRİL İLÇESİNİN AKPINAR VE ŞEHİTLER MAHALLELERİNE 47,5 MİLYON TL’LİK YATIRIMLA YENİ KANALİZASYON HATTI KAZANDIRILIYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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