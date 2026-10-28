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Fotokapanlar Çankırı ormanlarında yaban hayatının ritmini kaydetti

Çankırı'da yerleştirilen fotokapanlar, karaca ve kurtların ormanda yiyecek arama ve hareket anlarını gösteren görüntüler kaydetti.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 15:32

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EDİTÖR: Aslı Han

Fotokapanlar Çankırı ormanlarında yaban hayatının ritmini kaydetti

Fotokapan kayıtları:

Çankırı'da yaban hayatını izlemek amacıyla ormanlık alanlara yerleştirilen fotokapan kameralar, bölgede yaşayan karaca ve kurtları doğal ortamlarında kaydetti.

Görüntülerde öne çıkan anlar:

Kaydedilen görüntülerde hayvanların orman zemininde yiyecek arama, inceleme ve hareket etme anları yer alıyor. Kayıtlarda türlerin yaşam alanındaki davranışları net biçimde gözlemlenebiliyor.

Bu kayıtlar, yaban hayatının takip edilmesi ve ekosistem dinamiklerinin izlenmesi açısından değer taşıyor. Kamera verileri, türlerin bölgedeki dağılımı ve hareket alışkanlıklarına ışık tutuyor.

ÇANKIRI’DA YABAN HAYATINI İZLEMEK AMACIYLA ORMANLIK ALANLARA YERLEŞTİRİLEN FOTOKAPAN KAMERALAR...

ÇANKIRI’DA YABAN HAYATINI İZLEMEK AMACIYLA ORMANLIK ALANLARA YERLEŞTİRİLEN FOTOKAPAN KAMERALAR, KARACALARI DOĞAL YAŞAM ALANINDA KAYDETTİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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