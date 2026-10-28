Eski Kanlı Tapu Çetesi lideri 2026'da Şişli'de yakalandı

Asayiş ekiplerinin 27 Ekim 2026 operasyonu:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik düzenledikleri operasyonda, yıllardır kayıtlarda farklı adreslerde görünen ve kayıt dışı yaşam sürdüğü belirlenen çete lideri Ç.A.'yı Şişli'de yakaladı. Operasyon, 2000'li yıllardan bu yana gayrimenkul üzerinden organize suç yapan yapının liderinin yeniden adli mercilere teslim edilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Çetenin yöntemleri ve hedefleri:

Emniyet kayıtlarına göre örgüt, özellikle yaşlı ve yalnız yaşayan yüksek değerli taşınmaz sahiplerini hedef aldı. Mağdurlar; tehdit, şantaj ve kaçırma gibi yöntemlerle baskı altına alınarak, taşınmazlar sahte belgeler, zorla imzalatılan senetler ve vekâletnameler aracılığıyla ele geçirildi. Çetenin faaliyetleri, hem fiziksel zorlamayı hem de resmi kayıtlarda usulsüzlük yapılmasını kapsıyordu.

2007 olayları ve 2008 operasyonlarının ayrıntıları:

2007 yılında Beykoz Kanlıca'daki tarihi yalı sahibi V.A.E. ile ilgili dosyada, evlatlık çocuğunun Mersin'de zorla alıkonulduğu, operasyonla kurtarılan V.A.E.'nin ölümünün şüpheli bulunduğu kaydedildi. Yapılan feth-i kabir ve otopsi sonucunda şahsın bakımsızlıktan öldüğü tespit edildi. Bu olayda mağdurun bankadaki kiralık kasaları, ziynet eşyaları ve araçlarının yağmalandığı ve yalının sahte vekâletnameyle Ç.A.'ya devredilip başka birine satıldığı belirtildi.

Aynı dönemde Yeşilköy'de iki villasını satmak isteyen kardeşler Ş.G. ve F.G. de çete mensuplarınca kaçırıldı. Ş.G.'ye zorla senet imzalatıldı, villalara haciz konuldu; Ş.G.'nin cansız bedeni Tekirdağ Çorlu'da bulundu. Ağır yaralı olarak Gebze Devlet Hastanesi önüne bırakılan F.G. ise 23 Nisan 2008 tarihinde hayatını kaybetti.

Bu ve benzeri olayların ardından 12 Haziran 2008 tarihinde düzenlenen operasyonlarda; çete lideri Ç.A., eşi N.A., emlakçı F.G., şoför A.S. ve bazı tapu müdürlerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı. Ç.A.'nın evinde mağdurlara ait çok sayıda orijinal tapu ve sahte senet ele geçirildi. Toplam 55 sanıklı davada, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 33 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yargılama süreci ve son durum:

Ç.A., 2013 yılında tahliye edildi. 2021 yılında sonuçlanan mahkeme kararında hakkında müebbet ve 10 yıl hapis cezası verildi. Uzun süre adres kayıtlarında görünmeyen şüphelinin, 27 Ekim 2026 tarihinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Şişli'de yakalanmasıyla adli işlemler yeniden başlatıldı.

Emniyet yetkilileri, dosyadaki geçmiş mağduriyetler ve ele geçen belgeler ışığında soruşturmanın sürdüğünü, zanlının yargı mercilerine teslim edilip cezasının infazı için işlemlerin yapılacağını bildirdi.

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