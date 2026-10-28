Van'da yağmurun ardından çöken sis kentte görüşü kısıtladı

Van'da yağış ve sis kent yaşamını etkiledi

Van'da sabah saatlerinde başlayan yağmur, öğleden sonra yerini yoğun sise bıraktı. Kent genelinde etkili olan yağış ve sis bir araya gelince görüş mesafesi belirli noktalarda önemli ölçüde azaldı ve gündelik yaşamda aksamalara yol açtı.

görüş mesafesi ve trafik uyarısı:

Yağmurla birlikte oluşan sis, özellikle alçak ve yüksek kesimlerde farklı yoğunluklarda gözlendi. Görüş mesafesi yer yer birkaç metreye kadar düştü, bu nedenle sürücüler güvenlik için sis lambalarını kullanarak ilerledi. Yetkililer, sürücülerin hızlarını azaltmaları ve takip mesafesine dikkat etmeleri gerektiğini bildirdi.

yüksek kesimlerde etkisi ve günlük yaşam:

Yoğun sis özellikle yüksek kesimlerde daha belirgindi; bu durum bazı noktaların görünümünü değiştirdi ve fotoğrafik açıdan farklı kareler oluşturdu. Hava sıcaklığı kentte mevsim normallerinin altında seyrederken, yağış kısa sürede sise dönüştüğü için vatandaşların ulaşım planlarını gözden geçirmeleri önerildi.

Yetkililer, yağış ve sis koşullarının devam edebileceğine işaret ederek trafikte ve açık alanlardaki faaliyetlerde temkinli olunmasını talep etti. Kent sakinleri de özellikle sabah ve akşam saatlerinde dikkatli davranmaya davet edildi.

VAN'DA ETKİLİ OLAN YAĞIŞLA BİRLİKTE SİS DE KENTİ ETKİSİ ALTINA ALDI.