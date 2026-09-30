Fotosel'den uluslararası sahnede eğitim hakkı vurgusu: İngiltere'de 'en iyi iz bırakan film' seçildi

Yönetmen Mücahit Baydaş’ın imzasını taşıyan kısa film Fotosel, İngiltere’de düzenlenen 20. I Will Tell Uluslararası Film Festivali’nde önemli bir başarıya imza attı. 146 ülkenin katıldığı organizasyonda bin filmin arasından finale kalarak ilk beş arasında yer alan yapım, jüri değerlendirmesi sonucu "En İyi İz Bırakan Film" ödülünü Türkiye’ye kazandırdı.

projenin kaynakları ve yaratım süreci:

Filmin senaryosu İbrahim Polat ile Mücahit Baydaş tarafından yazıldı. Yapımcılığını Oktay Aydın’ın üstlendiği ve Hakan Karabulut’un desteklediği eser, eğitimde fırsat eşitliği ekseninde çocukların eşit koşullarda eğitime erişimini konu alıyor. Yapım, yaklaşık iki aylık çalışma sürecinin ardından 2025 yılının sonunda tamamlandı.

festival deneyimi ve vize engeli:

Organizasyondaki başarının sevincine rağmen ekip bir güçlükle karşılaştı. Festival tarafından kendilerine resmi, mühürlü ve imzalı davetiye gönderilmiş olmasına rağmen İngiltere hükümeti vize başvurusunu onaylamadı. Bu nedenle yönetmen ve senarist Mücahit Baydaş törende bulunamadı; ödülü Türkiye adına yapımcı Oktay Aydın teslim aldı.

Baydaş, süreci değerlendirirken filmin ülke çapında planlanmış bir gösterim amacıyla yola çıktığını, ancak uluslararası arenada da eğitimde eşitsizlik konusunu görünür kılmanın kendileri için önemli olduğunu belirtti. Aldıkları ödülün buruk bir sevinç yarattığını, ancak 146 ülke arasından sıyrılmanın gurur verici olduğunu ifade etti.

festival yolculuğu devam ediyor:

Fotosel için I Will Tell Uluslararası Film Festivali bir başlangıç niteliğinde. Yapımın festival takvimi kesintisiz devam ediyor ve önümüzdeki günlerde dünyanın farklı noktalarındaki uluslararası festivallerde Türkiye’yi temsil etmeye devam etmesi bekleniyor. Baydaş, bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ettiğini vurguladı.

YÖNETMEN MÜCAHİT BAYDAŞ’IN İMZASI TAŞIYAN “FOTOSEL” KISA FİLMİ, İNGİLTERE’DEKİ I WİLL TELL ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ’NDE “EN İYİ İZ BIRAKAN FİLM” ÖDÜLÜNÜ TÜRKİYE’YE KAZANDIRDI