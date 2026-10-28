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Franculino Dju, Onuachu'nun yokluğunu gollerle doldurdu

Trabzonspor'un yeni forveti Franculino Dju, Onuachu sakatken 8 resmi maçta 7 gole ulaştı; lig ve Avrupa'da attığı goller takıma kritik katkı sağladı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 11:36

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Franculino Dju, Onuachu'nun yokluğunu gollerle doldurdu

Franculino Dju kısa sürede hücum hattının kilit ismi oldu

Trabzonspor'un sezon başında Midtjylland'dan kadrosuna kattığı Gine-Bissaulu oyuncu Franculino Dju, Paul Onuachu'nun sakatlığı sonrası aldığı süreleri en iyi şekilde değerlendirerek takımın hücum gücünü besliyor. 22 yaşındaki forvet, bordo-mavili formayla çıktığı resmi maçlarda etkili performansını sürdürdü.

Lig performansı:

Dju, Gençlerbirliği karşılaşmasında oyuna girdikten sonra gol bularak dikkatleri üzerine çekti. Süper Lig'de 6 maçta 4 gol ve 2 asistlik katkı veren oyuncu, Samsunspor deplasmanı ve Gençlerbirliği maçlarının ardından son olarak Çaykur Rizespor karşısında attığı 2 gol ile takımının 4-3'lük galibiyetinde önemli rol oynadı. Bu sezon Paul Onuachu'nun ligdeki 7 maçta 2 gol performansını geride bırakan Dju, takım içindeki sorumluluğu omuzladı.

Avrupa'daki etkisi ve takım çıkarımları:

UEFA Konferans Ligi'nde de skorer kimliğini ortaya koyan Dju, deplasmanda KuPS Kuopio'ya karşı 4-2'lik galibiyette 2 gol attı ve evindeki Hearts karşılaşmasında da fileleri sarsarak 2-0'lık zaferde katkı sağladı. Avrupa kupalarında 2 maçta 3 gol kaydeden genç oyuncu, bordo-mavili formayla toplamda 8 resmi müsabakada 7 gole ulaştı.

Trabzonspor, Dju'nun ligde gol attığı 3 maçtan 9 puan çıkarması ve Avrupa'daki 2 maçtan 6 puan almasıyla hücum hattındaki istikrarını koruyor. Takımın ilk 9 haftasında 22 gol attığı dönemde Muhammed Salah 8 golle takımın en skorer ismi olurken, Dju da 4 golle dikkat çekiyor. Paul Onuachu'nun sakatlığı sonrası genç forvetin yükselen grafiği, bordo-mavili ekibin yoğun fikstürde gol üretme kapasitesini güçlendiriyor.

TRABZONSPOR’DA PAUL ONUACHU’NUN YOKLUĞUNDA FRANCULİNO DJU ÇIKTIĞI 8 RESMİ KARŞILAŞMADA 7 GOL...

TRABZONSPOR’DA PAUL ONUACHU’NUN YOKLUĞUNDA FRANCULİNO DJU ÇIKTIĞI 8 RESMİ KARŞILAŞMADA 7 GOL KAYDETTİ. (ARŞİV)

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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