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Göztepe dış sahada ivme kazandı, büyükleri geride bıraktı

Göztepe, deplasmanda oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 8 puan toplayıp Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı geride bırakarak dördüncü oldu.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 11:18

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Göztepe dış sahada ivme kazandı, büyükleri geride bıraktı

Göztepe'nin dış saha başarısı kısa özeti:

Trendyol Süper Lig'de Göztepe, bu sezon deplasmanda oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak toplam 8 puan topladı. İzmir temsilcisi, bu performansla ligde deplasmanda en fazla puan toplayan dördüncü takım konumuna geldi ve Fenerbahçe, Trabzonspor ile Beşiktaş gibi büyük isimleri geride bıraktı.

sezon içindeki dönüşüm:

Göztepe sezonun başında istediği sonuçları alamadı; sezonu Samsunspor deplasmanında alınan 3-3 beraberlikle açtıktan sonra Gençlerbirliği, Galatasaray ve Gaziantep FK maçlarından mağlubiyetle ayrıldı. Beşinci ve altıncı haftalarda Alanyaspor ve Çaykur Rizespor ile berabere kalan sarı-kırmızılılar, milli ara öncesinde galibiyet göremeden 6 haftayı tamamladı.

milli ara sonrası ivme:

Milli aradan sonra teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde takım toparlandı. Deplasmanda Eyüpspor'u 4-0 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini alan Göztepe, hemen ardından Kocaelispor deplasmanından da 2-1 galibiyetle döndü. Bu sonuçlarla yenilmezlik serisi uzadı ve takım moral buldu. Daha sonra iç sahada Çorum FK'yi 2-0 yenerek aynı zamanda ilk iç saha galibiyetini de aldı.

ligdeki konum ve karşılaştırma:

Deplasmandaki 8 puanlık performans, Göztepe'yi dış saha sıralamasında üst sıralara taşıdı. Bu alanda ilk sırada Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa, 10'ar puanla yer alıyor; Galatasaray ise bir maç eksiğiyle 9 puanla onları takip ediyor. Göztepe'nin 8 puanı, takımın lig içindeki genel grafiğinin ev sahibi olduğu maçlarda yaşanan dalgalanmayı örtmese de dış sahada sağlam bir çizgi yakaladığını gösteriyor.

Özetle Göztepe, sezona sıkıntılı başladıktan sonra milli aranın ardından yakaladığı deplasman formuyla dikkat çekiyor; iç saha problemlerini çözememiş olsa da dış sahadaki istikrar takım için önemli bir avantaj sağlıyor.

GÖZTEPE, DEPLASMAN PERFORMANSIYLA FENERBAHÇE, TRABZONSPOR VE BEŞİKTAŞ’I GERİDE BIRAKTI ...

GÖZTEPE, DEPLASMAN PERFORMANSIYLA FENERBAHÇE, TRABZONSPOR VE BEŞİKTAŞ’I GERİDE BIRAKTI (ARŞİV)

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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