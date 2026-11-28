maç özeti:

Galatasaray, Sinan Erdem'de oynanan Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 9. haftasında evinde Fenerbahçe Tarfin'i 73-69 yenerek derbi galibiyeti aldı. Karşılaşmada Galatasaray'ın savunma direnci ve hücumda kritik anlarda bulduğu sayılar maçın kaderini belirledi.

oyuncu performansları:

Galatasaray kadrosunda Sevgi Uzun 3, Derin Erdoğan 8, Salaün 17, Juhasz 14, Kuier 20, Howard 6, Gökşen Fitik 3, Elif Bayram 2 ve Fauthoux yer aldı. Fenerbahçe Tarfin cephesinde Juskaite 6, Alperi Onar 12, Meesseman 11, Allemand 3, Holingsvorth 9, Manolya Kurtulmuş 2, Geiselsoder 3, Selen Baş 2 ve Lacan 21 ile Zeynep Şevval Gül forma giydi.

periyot skorları ve hakemler:

Periyotlar 1. Periyot: 17-15, Devre: 41-35, 3. Periyot: 59-55 şeklinde kaydedildi. Maç Sinan Erdem Salonunda oynandı. Hakemler Aydın Karaçam, Abdullah Koputan ve İsmail Bayram; başantrenörler Frederic Dusart (Galatasaray) ve Ahmet Arif Çakı (Fenerbahçe Tarfin) olarak bildirildi.

GALATASARAY, HALKBANK KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ'NİN 9. HAFTASINDA EVİNDE FENERBAHÇE'Yİ 73-69 MAĞLUP ETTİ.