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Galatasaray devreyi Abdülkerim'in golüyle önde kapattı

Trendyol Süper Lig 7. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Abdülkerim Bardakcı'nın golüyle 1-0 önde tamamladı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 21:13

GÜNCELLEME: 09 Ekim 2026 - 21:18

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Galatasaray devreyi Abdülkerim'in golüyle önde kapattı

maç özeti:

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Kasımpaşa'yı ağırladı. İlk yarı boyunca tempo Galatasaray lehine şekillendi ve devreye 45. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın kafa golüyle 1-0 üstün girildi. Karşılaşmada her iki kaleci de kritik müdahaleler yaptı; özellikle Kasımpaşa kalecisi Andreas Gianniotis önemli pozisyonlarda takımı ayakta tuttu.

ilk yarı dakikalar:

15. dakika: Sol kanattan gelen atakta Rafael Leao'nun pasıyla topla buluşan Deniz Gül ceza sahasına girip sol çaprazdan vuruş yaptı, Gianniotis ayaklarıyla topu çıkardı.

18. dakika: Leao'nun soldan ortasında Yunus Akgün penaltı noktası yakınından gelişine vurdu, top üstten auta gitti.

19. dakika: Batrakov'un ceza yayı üzerinden pasında Leao topla buluştu; Leao'nun ceza sahası içi sol çaprazdan şutunda Gianniotis topu çıkardı.

25. dakika: Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Sara'nın ortasında ön direkte Abdülkerim'in kafa vuruşu üstten dışarı gitti.

32. dakika: Kerem'in savunma arkasına gönderdiği pasla Benedyczak kale önünde vuruşunu denedi ancak top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

34. dakika: Sara'nın ceza sahası dışından uzak mesafeden çektiği şutta Gianniotis direk dibinden topu kornere çeldi ve tehlikeyi önledi.

45. dakika: Rakip yarıalanın ortasından kullanılan serbest atışta Aleksey Batrakov ceza sahasına kavisli bir orta gönderdi; kale önünde Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşu ağlarla buluştu. Böylece ilk yarı 1-0 sona erdi.

kadrolar ve notlar:

Stat: RAMS Park

Hakemler: Halil Umut Meler, Bersan Duran, Murat Temel

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Gabriel Sara, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Rafael Leao, Deniz Gül

Yedekler (Galatasaray): Jankat Yılmaz, El Chadaille Bitshiabu, Rolland Sallai, Leroy Sane, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Victor Osimhen, Renato Nhaga, Mario Lemina

Teknik Sorumlu: İrfan Saraloğlu

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Kevin Mouanga, Matei Ilie, Ayberk Karapo, Andri Baldursson, Güven Yalçın, Elson Mendes, Kerem Demirbay, Ali Yavuz Kol, Adrian Benedyczak

Yedekler (Kasımpaşa): Ali Emre Yanar, Adem Arous, Jakob Jessen, Atakan Müjde, Haris Hajradinovic, Thiemoko Diarra, Jeserun Rak-Sakyi, Marcus Rafferty, Emirhan Boz, Emin Bektaş

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Gol: Abdülkerim Bardakcı (dk. 45) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Rafael Leao, Davinson Sanchez (Galatasaray); Elson Mendes, Kerem Demirbay (Kasımpaşa)

İlk yarı, Galatasaray'ın özellikle kanatlardan ürettiği ataklarla öne çıktığı ve Kasımpaşa'nın kontra ataklarla tehlike aradığı bir görüntü verdi. İkinci yarıda takımların nasıl bir taktik değişiklikle sahaya çıkacağı maçın sonucunu belirleyecek anahtar olacak.

TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 7. HAFTASINDA GALATASARAY, KASIMPAŞA&#039;YI KONUK EDİYOR. MÜSABAKANIN İLK YARISI...

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 7. HAFTASINDA GALATASARAY, KASIMPAŞA'YI KONUK EDİYOR. MÜSABAKANIN İLK YARISI SARI-KIRMIZILILARIN 1-0'LIK ÜSTÜNLÜĞÜYLE TAMAMLANDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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