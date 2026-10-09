Galatasaray rotasında iki hamle: Barış Alper sağ bekte, Aleksey Batrakov 11'de

Galatasaray iki değişiklikle sahaya çıktı

Trendyol Süper Lig 7. haftasında Galatasaray, evinde Kasımpaşa ile karşılaştı. Teknik direktör Okan Buruk, son oynanan Trabzonspor maçının 11'ine göre takımını 2 değişiklikle sahaya sürdü. Roland Sallai ve Leroy Sane'in yerine Barış Alper Yılmaz ile Aleksey Batrakov görevlendirildi.

ilk 11 ve yedekler:

Sarı-kırmızılılar maça; Uğurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Aleksey Batrakov, Yunus Akgün, Rafael Leao ve Deniz Gül 11'i ile başladı. Yedekler arasında Jankat Yılmaz, El-Chadaille Bitshiabu, Roland Sallai, Leroy Sane, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Victor Osimhen, Renato Nhaga ve Mario Lemina yer aldı.

kadro, cezalılar ve sakatlıklar:

Sarı-kırmızılılarda tedavisi devam eden Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo ile kırmızı kart cezalısı Lesley Ugochukwu kadroda yer almadı. Öte yandan Nijeryalı Victor Osimhen ve Gabonlu Mario Lemina, 9 Eylül'de Başakşehir karşılaşmasında sakatlanmalarının ardından tedavi sürecini tamamlayıp 35 gün sonra Kasımpaşa müsabakasının 21 kişilik kadrosunda yer aldı.

barış alper sağ bekte:

Hücum oyuncusu olan Barış Alper Yılmaz, teknik direktörün tercihleri doğrultusunda bu sezon ilk kez sağ bek pozisyonunda forma giydi. Daha önce farklı bölgelerde de görev alan Barış Alper'in bu görevi nasıl yorumladığı maç akışında dikkat çekti.

saha yenilemesi ve teknik ekip:

Milli maçlar nedeniyle verilen arada kulüp zeminde yenileme çalışmaları gerçekleştirdi ve saha tamamen değiştirildi; Kasımpaşa mücadelesi bu zemindeki ilk lig maçı oldu. Ayrıca Okan Buruk, Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 1 maç ceza aldı. Buruk bu maçta takımın başında olmamakla birlikte maçı locadan takip etti; saha kenarında yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu takımın başında yer aldı.

Maç öncesinde İstanbul Maltepe'de meydana gelen bina çökmesi nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşların anısına 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Galatasaray, Kasımpaşa karşılaşmasıyla 26 gün sonra sahasında maç oynadı; son ev maçı 13 Eylül'de ligde Kocaelispor ile oynanmış ve 1-0'lık galibiyet alınmıştı. Bu süreçte Trabzonspor deplasmanı ve milli maç arası yaşandı.

SARI-KIRMIZILILAR MÜCADELEYE; UĞURCAN ÇAKIR, BARIŞ ALPER YILMAZ, DAVİNSON SANCHEZ, ABDÜLKERİM BARDAKCI, ISMAİL JAKOBS, LUCAS TORREİRA, GABRİEL SARA, ALEKSEY BATRAKOV, YUNUS AKGÜN, RAFAEL LEAO VE DENİZ GÜL 11'İ İLE BAŞLADI.