Sivasspor'da Taşdemir: gençlerin zamanında bulunan golleri galibiyeti getirdi

Maç özeti:

Trendyol 1. Lig’in 9. haftasında Sivasspor, sahasında Pendikspor’u 4-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör İsmet Taşdemir takımın performansını değerlendirdi.

Taşdemir'in değerlendirmesi:

Taşdemir, karşılaşma öncesinde yaşanan 3 hafta milli araya rağmen oyuncuların sahada reaksiyon gösterdiğini vurguladı. "Sahamızda hiç galip gelememiştik. Çok ekstra bir oyun yoktu. Golleri zamanında bulduk. Genç oyuncularımızın ve takımımızın ayağına sağlık. Farklı da kazandık." sözleriyle hem skora hem gençlerin katkısına dikkat çekti ve oyuncularını tebrik etti.

Sakatlıklar ve gelecek program:

Taşdemir, maç sonrası hem moralin hem de dikkat edilmesi gereken konuların bulunduğunu belirtti: "Hak ettikleri bir galibiyet aldı oyuncularımız. 1 haftada da 3 maç oynayacağız. 3 tane kırığı olan oyuncumuz var." Ayrıca kadroda yer alan bir ismin durumuna ilişkin olarak "Aaron Bandırma maçına yetişmeyecek" ifadelerini kullandı.

Bu sonuç, iç sahada hasret kalınan galibiyetin gelmesi ve genç oyuncuların sorumluluk almasının somut göstergesi olarak yorumlanıyor. Önümüzdeki yoğun takvimde yönetim, rotasyon ve sakatlık yönetimini önceliklendirecek.

SİVASSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ İSMET TAŞDEMİR