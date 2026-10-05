Galatasaray Kasımpaşa maçı hazırlıklarını Kemerburgaz'da yoğunlaştırdı

antrenmanın içeriği:

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 7. haftası kapsamında Kasımpaşa karşılaşmasına yönelik çalışmaları Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürdü. İdman takımın maç temposuna hazırlanmasını hedefleyen kısa ve yoğun bölümlerle geçti.

uygulanan çalışmalar:

Seans, önce dinamik ısınma ile başladı. Ardından oyuncular iki grup halinde sahada 8'e 2 pas çalışması yaptı; bu bölüm top kontrolü ve çevik pas trafiğine odaklandı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde devam eden antrenmanda, taktik ve bireysel dayanıklılığı test eden ikiye iki mücadele ile topa sahip olma çalışması uygulandı. Çalışma, takım içi rekabeti arttırmak ve maç temposunu benzetmek amacıyla düzenlenen dört takımlı turnuva ile sona erdi.

çalışmanın hedefi ve bir sonraki adım:

Antrenmandaki yoğun ve kısa devreli istasyonlar, hem pas ilişkilerini hem de takımın topa hakimiyetini güçlendirmeyi amaçladı. Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarını yarın saat 17.00'de yapılacak idmanla sürdürecek.

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 7. HAFTASINDA KASIMPAŞA İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ.