Samsunspor cumartesi için taraftarlardan tek yürek çağrısı

Samsunspor cumartesi maçına taraftar desteğiyle hazırlanıyor

Samsunspor, milli aranın ardından Süper Lig’in 7. haftasında Thomas Reis yönetimindeki Trabzonspor'u ağırlayacak. Maç öncesi kırmızı-beyazlı takımın antrenman yaptığı Nuri Asan Tesisleri'ne gelen taraftarlar, oyunculara ve teknik heyete moral verdi. Teknik direktör Thorsten Fink ile futbolcular galibiyet sözü verdi.

taraftarların desteği:

Fink, taraftarlara hitaben yaptığı konuşmada karşılaşmanın önemini vurguladı ve tribünlerin alacağı rolün altını çizdi. Fink'in sözleri şöyle: "Trabzonspor karşılaşmasının çok önemli bir maç olduğunu biliyoruz. Belki de bu yılın en önemli maçlarından bir tanesi olacak. Herkese ihtiyacımız olacak, taraftarlara da ihtiyaç olacak. Bu genç takımın size ihtiyacı var. Bu genç takım Cumartesi günü sizin için bir savaş verecek. Cumartesi günü bir şehir, bir şehre karşı, taraftarlar taraftarlara karşı, oyuncular oyunculara karşı Bu bizim gururumuz"

yönetim ve kaptandan mesajlar:

Takım kaptanı Emre Kılınç de maçın öneminin farkında olduklarını belirterek, takım arkadaşlarıyla birlikte ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını ifade etti. Kulüp Başkanvekili Veysel Bilen ise bundan sonraki süreçte her ay bir antrenmanın taraftara açık şekilde yapılacağını açıkladı ve kırmızı-beyazlılardan destek istedi.

TRENDYOL SÜPER LİG EKİPLERİNDEN SAMSUNSPOR’UN ALMAN TEKNİK DİREKTÖRÜ THORSTEN FİNK, CUMARTESİ GÜNÜ KENDİ SAHALARINDA AĞIRLAYACAKLARI TRABZONSPOR MAÇI ÖNCESİNDE TESİSLERE GELEN TARAFTARLARDAN DESTEK İSTEYEREK, O GÜN BİR ŞEHRİN BİR ŞEHRE KARŞI MÜCADELE EDECEĞİNİ SÖYLEDİ.