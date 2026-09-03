Galatasaray son antrenmanla Başakşehir sınavına hazırlanıyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında oynanacak İstanbul Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman, maç öncesi son prova niteliğindeydi.

Antrenmanın içeriği:

Çalışma dinamik ısınma ile başladı; oyuncuların tempo kazanmaya yönelik hareketleri ön plandaydı. İdman, iki grup halinde yapılan pas çalışması ile sürdü ve teknik ekibin yönlendirmesiyle takım, karşılaşmaya yönelik taktik varyasyonları üzerinde durdu.

Maç bilgileri ve hedef:

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki takım, taktik çalışmayla idmanı tamamladı. Galatasaray, Trendyol Süper Lig 4. haftasında yarın saat 20.00'de deplasmanda İstanbul Başakşehir ile karşılaşacak. Son antrenman, oyuncuların maç temposuna uyum sağlaması ve saha içi organizasyonların son kez gözden geçirilmesi açısından önem taşıdı.

Hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte sarı-kırmızılılar, planlanan taktik ve fiziksel düzeyde sahaya çıkmayı hedefliyor; teknik ekip, karşılaşma öncesi son kararları maç günü verecek.

GALATASARAY, BAŞAKŞEHİR MAÇININ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI