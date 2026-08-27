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Koruma duvarı Karasu sahilini erozyondan kurtarıyor

Karasu'da kıyı erozyonuna karşı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından inşa edilen yaklaşık 1 kilometrelik sahil koruma duvarı tamamlanmak üzere.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 15:10

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EDİTÖR: Aslı Han

Koruma duvarı Karasu sahilini erozyondan kurtarıyor

Karasu'da sahil koruma duvarında sona yaklaşılırken

Sakarya’nın Karasu ilçesinde yaşanan kıyı erozyonunun ardından başlatılan Sahil Koruma Duvarı projesinde çalışmalar son aşamaya geldi. Tamamlandığında bölgedeki yaklaşık 1 kilometrelik sahil şeridi erozyon tehlikesinden korunmuş olacak.

Neden yapıldı:

Karasu Mahallesi'nde ortaya çıkan kıyı erozyonu, bölgede bulunan bir sitedeki havuz ve villaların dalgaların tahribatı nedeniyle yıkılma riskiyle karşı karşıya kalmasına yol açmıştı. Yaşanan mağduriyetin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı nisan ayında sahili korumak amacıyla projeyi başlattı.

duvarın özellikleri ve tamamlanma aşaması:

Karasu Mahallesi Muhtarı Şefik Kır, yapılan çalışmayla hem özel mülklerin hem de sahilin korunduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Bu duvarın gayesi sahilimizdeki erozyonu önlemekti. Duvarın hemen arkasında vatandaşlarımızın tapulu arsaları var. Hem onlar koruma altına alındı hem de sahilimizin daha fazla erozyona uğramaması noktasında iyi bir hizmet oldu. Sahil koruma duvarı, zeminden aşağıya 2,5 metre indi, zemin üstüne de 2,5 metre yükseldi. Duvar toplam 5 metre yüksekliğinde ve 840 metre uzunluğunda. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na ve çalışan tüm ekibe teşekkür ediyoruz. Bir kilometrelik sahilimiz koruma altına alınmış oldu. Beton duvar imalatı tamamlandığında duvarın bir tarafına taş dolgu, diğer tarafına da kum dolgu yapılacak. Tamamlandığında buranın yeniden güzel bir plaj haline geleceğine inanıyoruz"

SAKARYA&#039;NIN KARASU İLÇESİNDE MEYDANA GELEN KIYI EROZYONU SONRASI BAŞLATILAN SAHİL KORUMA DUVARI...

SAKARYA'NIN KARASU İLÇESİNDE MEYDANA GELEN KIYI EROZYONU SONRASI BAŞLATILAN SAHİL KORUMA DUVARI PROJESİNDE SONA YAKLAŞILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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