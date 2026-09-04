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Tut'ta dağ keçileri doğal yaşamda görüntülendi

Adıyaman'ın Tut ilçesindeki sarp kayalıklarda koruma altındaki dağ keçileri sürülerle görüntülendi; yaban hayatının korunması için halktan duyarlılık istendi.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 17:10

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Tut'ta dağ keçileri doğal yaşamda görüntülendi

Tut'ta dağ keçileri görüntülendi

Adıyaman'ın Tut ilçesindeki sarp kayalıklar ve yüksek dağlarda, koruma altındaki dağ keçileri doğal alanlarında sürüler halinde görüldü. Zorlu coğrafyaya uyum sağlayan bu canlılar, ilçenin yaban hayatını ve doğal estetiğini tamamlayan önemli unsurlar arasında yer alıyor.

doğal yaşam ve zorlu arazi:

Dağ keçileri, dik yamaçlar ve kayalık oluşumlarda hareket kabiliyetlerini kullanarak besleniyor ve sürü davranışlarıyla bölgedeki ekosistemin parçalarını oluşturuyor. Gözlemler, hayvanların insan etkisinin sınırlı olduğu alanlarda daha rahat dolaştığını gösteriyor; bu durum, bölgenin koruma açısından taşıdığı değeri yeniden ortaya koyuyor.

kaymakamın uyarısı:

Tut Kaymakamı Abdülhamit Bağış da konuya dikkat çekti ve şu ifadeleri kullandı: "Dağ keçileri, ilçemizin eşsiz doğal güzelliklerinin en özel parçalarından biridir. Bu güzel canlıların doğal yaşam alanlarında özgürce yaşamlarını sürdürmeleri bizler için büyük bir değer. Yaban hayatının korunması ve gelecek nesillere aktarılması için vatandaşlarımızın da duyarlı olmasını bekliyoruz".

Görüntülenen sürüler, Tut ilçesinin doğa turizmi potansiyeli ve biyoçeşitliliğinin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, bölgedeki doğal yaşamın korunması için ziyaretçilerin ve yöre sakinlerinin işaretlere, koruma kurallarına ve vahşi yaşamın huzuruna saygı göstermesini istiyor.

ADIYAMAN’IN TUT İLÇESİNDE SARP KAYALIKLAR VE YÜKSEK DAĞLARDA ÖZGÜRCE DOLAŞAN KORUMA ALTINDAKİ DAĞ...

ADIYAMAN’IN TUT İLÇESİNDE SARP KAYALIKLAR VE YÜKSEK DAĞLARDA ÖZGÜRCE DOLAŞAN KORUMA ALTINDAKİ DAĞ KEÇİLERİ GÖRÜNTÜLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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