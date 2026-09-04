Hibe destekli aletlerle Adıyaman'da meyve ve bağ üretiminde dönüşüm

Dağıtım programı ve katılımcılar

Adıyaman'da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen projeler kapsamında çiftçilere hibe destekli tarım aletleri teslim edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene Kaymakam Kadir Algın, ilçe müdürlüğü yetkilileri ve çok sayıda çiftçi katıldı.

Verilen ekipman ve proje başlıkları

Dağıtım iki ayrı proje çerçevesinde gerçekleştirildi. Meyve Üretim Alanlarında Mekanizasyon ve Sağlıklı Üretim Koşullarının Sağlanması Projesi kapsamında 35 çapa makinesi çiftçilere verildi. Ayrıca Modern Bağcılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi çerçevesinde 45 motorlu sırt pülverizatörü ile budama makası dağıtımı yapıldı.

Yetkililer, hibe desteklerinin temel hedefinin tarımsal üretimde verimliliği artırmak, modern tarım tekniklerini yaygınlaştırmak ve çiftçilerin mekanizasyon imkanlarını geliştirmek olduğunu belirtti. Teslim edilen ekipmanların, üretimde iş gücü ve zaman kaybını azaltarak daha sağlıklı ve düzenli bir üretim ortamı sağlayacağı vurgulandı.

Çiftçilerin ve yerel yönetimin değerlendirmesi

Hibe desteğinden yararlanan çiftçiler, aldıkları ekipmanlarla hem iş yükünde hafifleme hem de bakım ve hasat süreçlerinde kolaylık beklediklerini ifade etti. Programda söz alan Kaymakam Kadir Algın, "Tarımsal üretimin geliştirilmesine yönelik desteklerin çiftçiler açısından önemli olduğunu belirterek dağıtılan tarım aletlerinin hayırlı olmasını diledi. Algın, çiftçilere bereketli ve bol kazanç sağlamasını diliyorum" diye konuştu.

Yetkililer, benzer desteklerin ilerleyen dönemde de sürmesi ve mekanizasyonun yaygınlaşmasının bölge tarımına uzun vadede katkı sağlayacağı değerlendirmesinde bulundu.

ADIYAMAN’DA TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJELER KAPSAMINDA ÇİFTÇİLERE HİBE DESTEKLİ TARIM ALETLERİ DAĞITILDI.