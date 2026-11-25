Duruşmada sanık savunması ve mahkeme kararları:

Gaziantep 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada sanıklar, sanık avukatı ve mağdur vekili hazır bulundu. Duruşmada, Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e yönelik bıçaklı saldırıyla suçlanan CHP eski Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet K. savunma yaptı.

Sanığın anlatımı:

Seydi Ahmet K. olay günü öncesinde Yeni Parti'ye atanan il başkanlarıyla bir mekânda yemek ve alkol alındığını, burada yaşanan bir tartışmanın daha sonra barışla sonuçlandığını belirtti. Kendisinin evde olduğu sırada Milletvekili Melih Meriç'in telefonla arayıp küfürlü sözlerle tehdit ettiğini, daha sonra konum isteyerek sitenin önüne geldiğini söyledi.

Sanık, korku ve panikle evde bulunan meyve bıçağını pantolonunun arka cebine koyup aşağı indiğini, karşılaştıklarında Meriç'in kendisine küfür edip yumruk attığını ve kendisinin geri tökezlediğini anlattı. Bu sırada bıçağı çıkartıp vekili korkutmak amacıyla gösterdiğini, bıçağı savurduğunu ve birkaç saniye sonra Meriç'in gömleğinde kan lekeleri görünce yaralandığını fark ettiğini söyledi.

Seydi Ahmet K. iddialarını şöyle özetledi: meyve bıçağını savurma amacının saldırı değil, kendini korumak ve çevreden yardım istemek olduğunu, daha sonra ambulans çağırılmasını söylediğini, bıçağı hastane bahçesine attığını ve amacının kaçmak olmadığını belirtti. Ayrıca mağdurun olay günü alkollü olduğunu ifade ederek pişman olduğunu, tahliye ve beraat talep ettiğini dile getirdi.

Mahkeme işlemleri ve istenen raporlar:

Mağdur vekili şikayetlerinin devam ettiğini belirterek sanıkların tutukluluk hallerinin sürdürülmesini istedi. Mahkeme heyeti mağdurun bir sonraki duruşmada hazır edilmesine karar verdi ve mağdurun tedavi gördüğü Gaziantep Şehir Hastanesi'ne müzekkere yazılmasını, uygulanan tedaviler ve ameliyat notlarına ilişkin kayıtların mahkemeye gönderilmesini kararlaştırdı.

Heyet ayrıca söz konusu belgelerin İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilerek mağdurun mevcut rahatsızlığının bıçak yaralanmasından mı yoksa hastanede uygulanan tedaviden mi kaynaklandığının tespit edilmesine yönelik rapor hazırlanmasını istedi.

Mahkeme, soruşturma kapsamındaki diğer kararlarını da açıkladı: Abuzer Ç. hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına, Hakan K.'nin tahliyesine, sanık Seydi Ahmet K.'nin ise tutukluluk halinin devamına karar verildi ve duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Olayın seyri ve soruşturma:

İddiaya göre olay, Şahinbey ilçesi İbni Sina Mahallesi'nde meydana geldi. Tartışma sonrası Seydi Ahmet K.'nin Milletvekili Melih Meriç'e bıçaklı saldırıda bulunduğu, yaralanan Meriç'in çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığı dosyada yer aldı. Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli ve olaya ilişkin delilleri gizlediği değerlendirilen yakınları gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.

Öte yandan dosyada yer alan bilgiye göre, CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye geçen Seydi Ahmet K. il yönetim kurulu toplantısı kararıyla partiden ihraç edilmişti. Mahkeme süreci ve talep edilen adli tıp incelemesinin sonuçları bir sonraki duruşmada değerlendirilecek.

SANIK SEYDİ AHMET K. (ARŞİV)