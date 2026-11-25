Uçak Rize'ye indi:

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın Gürcistan'ın Batum kentinde Hapoel Beer-Sheva ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ı taşıyan uçak, olumsuz hava koşulları nedeniyle Rize'ye zorunlu iniş yaptı.

Hazırlık ve hareket:

Siyah-beyazlı ekip, bugün hazırlıklarını tamamlayıp uçakla Batum'a doğru hareket etmişti. Uçuş sırasında yaşanan hava koşulları nedeniyle inişin Rize'de gerçekleştirilmesi gerekti.

Batum'a kara yoluyla geçiş:

Uçuşun Rize'ye yönlendirilmesinin ardından Beşiktaş kafilesi, planlanan ulaşımı aksatmadan sürdürmek üzere kara yoluyla Batum'a geçiş yapacak. Bu düzenleme nedeniyle programda değişiklikler yapıldı.

Basın toplantısı iptal edildi:

Rota değişikliği nedeniyle kulübün bu akşam düzenlemeyi planladığı basın toplantısı iptal edildi.

UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında yarın İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva ile Gürcistan'ın Batum kentinde karşılaşacak olan Beşiktaş'ı taşıyan uçak olumsuz hava koşulları nedeniyle Rize'ye iniş yaptı.