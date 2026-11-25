Kırıkkale'de yürütülen operasyonun özeti

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmada, il emniyet müdürlüğü narkotik şube ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon yapıldı. Yapılan müdahalede 324 adet sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

operasyon ve ele geçenler:

Edinilen bilgiye göre, operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelinin kimliği E.N.Ö. olarak açıklandı. Narkotik ekiplerinin çalışması sonucu ele geçirilen maddelerin tamamına el konuldu ve delil niteliğindeki materyaller kayıt altına alındı.

soruşturma ve adli süreç:

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderilen E.N.Ö. hakkında soruşturma işlemleri ve yasal süreç devam ediyor.

KIRIKKALE'DE POLİS EKİPLERİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.