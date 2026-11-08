Dolar 50,1367 +0,02%
Euro 55,9329 -0,43%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.568,46 -0,94%
EUR/USD 1,1143 -0,67%
Brent Petrol 98,32 +0,03%
--°

Gaziantep havalimanı'nda aletli iniş sistemiyle güvenli ve kesintisiz operasyon hedefi

Gaziantep Havalimanı'nda testleri tamamlanan yeni Aletli İniş Sistemi (ILS) CAT II kategorisinde hizmete girdi; NOTAM kaldırıldı, inişler daha güvenli.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 18:19

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Elif Demir

Gaziantep havalimanı'nda aletli iniş sistemiyle güvenli ve kesintisiz operasyon hedefi

Gaziantep Havalimanı'nda yeni aletli iniş sistemi hizmete alındı:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gaziantep Havalimanı'nda yeni Aletli İniş Sistemi'nin (ILS) testlerinin tamamlanmasının ardından hizmete alındığını duyurdu. Sistem, CAT II operasyonel kategori testlerini başarıyla geçti ve uçuş operasyonlarına açıldı.

Test süreçleri ve NOTAM kaldırılması:

Bakan Uraloğlu sosyal medya paylaşımında, sistemin uçuş kontrol ve performans doğrulama testlerinin başarıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Testlerin tamamlanmasının ardından uçuş operasyonlarını etkileyen teknik duyuru (NOTAM) kaldırılarak ILS'in kullanıma açıldığı ifade edildi.

Beklenen yararlar ve altyapı vurgusu:

Yetkililer, sistemin devreye alınmasının özellikle kötü hava koşullarında iniş güvenliğini artıracağını ve operasyonların daha kesintisiz sürmesine katkı sağlayacağını vurguladı. Bakan Uraloğlu, havacılık altyapısını güçlendiren yatırımlarla vatandaşlara daha güvenli ve kesintisiz ulaşım imkanı sunma hedefinin sürdüğünü ifade etti.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, GAZİANTEP HAVALİMANI’NDA YENİ ALETLİ İNİŞ...

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, GAZİANTEP HAVALİMANI’NDA YENİ ALETLİ İNİŞ SİSTEMİ’NİN (ILS), CAT II OPERASYONEL KATEGORİSİNDEKİ TESTLERİN TAMAMLANMASININ ARDINDAN HİZMETE ALINDIĞINI BİLDİRDİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

fransa abu dabi görüşmelerine katılacağını açıkladı
images

Bitlis'te zorlu kış koşullarında UMKE ve 112 ekipleri 4x4 ambulansla vatandaşı k...
images

Eşlik eden ziyaret: Emine Erdoğan Şuşa programında Mehriban Aliyeva ile görüştü
images

Cumhurbaşkanları Hankendi Zafer Anıtı'nda anma ve saygı töreni gerçekleştirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

garaj çatısında temizlik yaparken düşen 76 yaşındaki adam ağır yaralandı

Senoz Vadisi'nde kar altında adrenalin doruğa çıktı

Eleşkirt'te kar fırtınasında mahsur kalan çoban sağlık ekiplerine teslim edildi

İhsangazi'de yoldaşlık anı: aç kalan yavru tilki tavukla beslendi

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının üçüncü oturumunu 2027'de Türkiye'de gerçekleştireceğiz

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Akbank’tan COP31’e kalıcı iklim finansmanı çağrısı: 2030 hedefi 2,5 trilyon TL