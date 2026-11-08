Dolar 50,1367 +0,02%
Euro 55,9329 -0,43%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.568,46 -0,94%
EUR/USD 1,1143 -0,67%
Brent Petrol 98,32 +0,03%
--°

Bitlis'te zorlu kış koşullarında UMKE ve 112 ekipleri 4x4 ambulansla vatandaşı kurtardı

Bitlis Nemrut Krater Gölü yolunda karla mahsur kalan, ayağında eski kırık olan vatandaş 4x4 ambulansla UMKE ve 112 ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 18:15

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Bitlis'te zorlu kış koşullarında UMKE ve 112 ekipleri 4x4 ambulansla vatandaşı kurtardı

Bitlis'te UMKE ve 112 müdahalesi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bitlis Nemrut Krater Gölü yolunda karla kapanan yolda mahsur kalan bir vatandaşın kurtarıldığını açıkladı.

Müdahalenin ayrıntıları:

Bakan Memişoğlu'nun verdiği bilgiye göre, bölgedeki yolun karla kaplanması sonucu yürüyemeyen vatandaşın ayağında eski bir kırık bulunuyordu. Ekipler, zorlu arazi koşullarına uygun olarak gönderilen 4x4 Pajero ambulans ile bölgeye ulaştı ve UMKE ile 112 Acil Sağlık ekipleri zamanında müdahale ederek vatandaşı kurtardı.

Sağlık ekiplerinin hızlı ve koordineli çalışması sayesinde vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bakanın açıklaması:

Memişoğlu sosyal medya paylaşımında "Yönümüz sizedir. Yolumuz daima size çıkar." sözlerine yer vererek, kurtarılan vatandaşa geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakan ayrıca gece gündüz demeden görev yapan ekipleri teşekkürle andı ve operasyonun önemine vurgu yaptı.

UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin zorlu koşullarda yürüttüğü çalışmanın vatandaşa ulaşmada belirleyici olduğu vurgulandı.

Bakan Memişoğlu: &quot;Karla kaplanan yolda mahsur kalan ve ayağındaki eski kırık sebebiyle yürüyemeyen...

Bakan Memişoğlu: "Karla kaplanan yolda mahsur kalan ve ayağındaki eski kırık sebebiyle yürüyemeyen vatandaşımız, 112 Acil Sağlık ekiplerimizin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı"

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gaziantep havalimanı'nda aletli iniş sistemiyle güvenli ve kesintisiz operasyon...
images

fransa abu dabi görüşmelerine katılacağını açıkladı
images

Eşlik eden ziyaret: Emine Erdoğan Şuşa programında Mehriban Aliyeva ile görüştü
images

Cumhurbaşkanları Hankendi Zafer Anıtı'nda anma ve saygı töreni gerçekleştirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

garaj çatısında temizlik yaparken düşen 76 yaşındaki adam ağır yaralandı

Senoz Vadisi'nde kar altında adrenalin doruğa çıktı

Eleşkirt'te kar fırtınasında mahsur kalan çoban sağlık ekiplerine teslim edildi

İhsangazi'de yoldaşlık anı: aç kalan yavru tilki tavukla beslendi

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının üçüncü oturumunu 2027'de Türkiye'de gerçekleştireceğiz

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Akbank’tan COP31’e kalıcı iklim finansmanı çağrısı: 2030 hedefi 2,5 trilyon TL