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sinop’un yüksekleri karla beyaza büründü

Sinop'un yüksek kesimleri, düşen hava sıcaklıklarıyla kar yağışına teslim oldu; İmamlı köyü yaylası ağaçlar ve yayla evleriyle beyaza büründü.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 18:26

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EDİTÖR: Aslı Han

sinop’un yüksekleri karla beyaza büründü

sinop'un yükseklerinde kış manzarası

Sinop'ta hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, bölgeyi beyaz bir örtüyle kapladı. Yerel alanlarda başlayan yağış, özellikle rakımı yüksek noktalarlarda kalıcı hale geldi.

imamlı köyü yaylasında görünüm:

İmamlı köyü yaylasında ağaçlar, yayla evleri ve çevredeki geniş alanlar yoğun karla kaplandı. Karın örtüsü, yaylanın doğal dokusunu öne çıkarırken fotoğrafik kareler oluşturdu.

günlük yaşam ve doğa değişimi:

Kar yağışıyla birlikte yaylada günlük yaşamın görünümü de değişti; yollar, ev çatıları ve ağaç dallarında biriken kar, bölgenin kışa geçtiğini ortaya koydu. Özellikle dallarda biriken beyaz tabaka, doğanın farklı bir estetik sundu.

Yaylada oluşan beyaz örtü, hem yerel halkın hem de bölgeyi ziyaret edenlerin dikkatini çekerken kış mevsiminin etkilerini somutlaştırdı. Geniş alanlarda görülen kar örtüsü, bölge peyzajını belirgin biçimde farklılaştırdı.

BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANAN YAYLADA DOĞANIN FARKLI BİR GÜZELLİĞİ ORTAYA ÇIKARKEN, BÖLGEDEKİ KIŞ...

BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANAN YAYLADA DOĞANIN FARKLI BİR GÜZELLİĞİ ORTAYA ÇIKARKEN, BÖLGEDEKİ KIŞ MANZARALARI DA DİKKAT ÇEKTİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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