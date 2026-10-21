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Gaziantep Özel Hatem Hastanesi'ne çocuk sağlığı uzmanı abdurrahim keskin katıldı

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Abdurrahim Keskin'i kadrosuna alarak yenidoğan ve büyüme takibini güçlendirdi.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 11:46

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EDİTÖR: Serkan Varol

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi'ne çocuk sağlığı uzmanı abdurrahim keskin katıldı

Hatem Hastanesi kadrosunu yeni bir uzmanla güçlendirdi:

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi, hekim kadrosunu genişletme çalışmalarına bir yenisini ekledi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Abdurrahim Keskin, hastanenin çocuk sağlığı biriminde hasta kabulüne başladı ve yenidoğan bakımı ile büyüme-gelişme izlemlerinde kurumun kapasitesini artırdı. Dr. Keskin, aile hekimliğiyle yakın iş birliği içinde koruyucu hekimlik uygulamalarına önem verecek.

Eğitim ve mesleki geçmiş:

1992 yılında Mardin’in Nusaybin ilçesinde doğan Dr. Keskin, tıp eğitimini 2016 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde tamamladı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ihtisasını ise 2023 yılında İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bitirdi. Resmi duyuruda, Dr. Keskin’in Ekim 2026 itibarıyla Gaziantep Özel Hatem Hastanesi’nde hasta kabulüne başladığı belirtildi.

Hekimlik yaklaşımı ve ilgi alanları:

Dr. Keskin hekimlik anlayışını, "Çocukların yalnızca hastalık dönemlerinde değil, doğumdan ergenliğe kadar uzanan tüm süreçte fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişimlerini bir bütün olarak izlemeyi önemsiyorum. Sağlıklı bir geleceğin, çocukluk çağında kazanılan doğru alışkanlıklar ve koruyucu hekimlik yaklaşımlarıyla inşa edileceğine inanıyorum." sözleriyle özetliyor. Bu yaklaşım doğrultusunda yenidoğan takibi ve bebek beslenmesi, çocukluk çağı alerjik hastalıkları, sağlam çocuk takibi ve aşılama, sık tekrarlayan enfeksiyonlar, büyüme-gelişme ve beslenme sorunları ile bebeklik dönemi sindirim sorunları başta olmak üzere geniş bir alanda hizmet verecek.

Ayrıca duyuruda, Dr. Keskin’in mesleki İngilizceye hâkim olduğu ve ulusal ile uluslararası birçok kongre, kurs ve eğitim programına katıldığı vurgulandı. Hastane yetkilileri, Dr. Keskin’in katılımıyla çocuk sağlığı hizmetlerinin kalitesinin ve erişilebilirliğinin artmasını hedeflediklerini belirtti.

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI DR. ABDURRAHİM KESKİN HATEM’DE

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI DR. ABDURRAHİM KESKİN HATEM’DE

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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