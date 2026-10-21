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motosiklet ambulanslar 90 saniyede hazırlanıp 3 dakikada vakada oluyor

Samsun'daki motosiklet ambulans ekipleri 90 saniyede hazırlanıp ortalama 2,5–3 dakikada vakaya ulaşıyor; Mototim 1 Temmuz'dan beri 800 vakaya müdahale etti

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 12:12

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

motosiklet ambulanslar 90 saniyede hazırlanıp 3 dakikada vakada oluyor

Samsun'da motosiklet ambulans eğitimleri hız ve güvenliği öne çıkarıyor

Samsun'da düzenlenen Motosiklet Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitimi (MOSGE), ekiplerin sahadaki müdahale süresini kısaltma amacını taşıdı. Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Lojistik Kök Tır Garajı alanında gerçekleştirilen programa Türkiye'nin farklı illerinden katılım sağlandı. Eğitimin odağında sürüş güvenliği, araç hâkimiyeti ve operasyonel yeterlilikler vardı.

Katılım ve eğitim içeriği:

Programa Antalya, Aydın, Diyarbakır, Konya, Muğla ve Samsun'dan gelen toplam 16 sağlık personeli katıldı. Eğitimlerde teorik oturumların yanı sıra uygulamalı sınavlar yapılarak ekiplerin gerçek parkurda performansları değerlendirildi. Eğitim sürecinin toplam süresi 14 gündür ve uygulamalar trafiğin yoğun olduğu, araç girişinin zor olduğu bölgelerde hızlı ulaşımı sağlayacak biçimde tasarlandı.

saha performansı ve müdahale süreleri:

Sağlık Bakanlığı Motosiklet Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitim Koordinatörü Okan Kaya eğitimin amacını ekiplerin kritik vakalara hızlı ulaşabilmesi olarak özetledi. Kaya, ekiplerin 90 saniye içinde hazırlık yapıp vakaya çıktığını, istatistiklere göre yoğun ve kalabalık bölgelerde ortalama 2,5 ila 3 dakika içinde hastanın yanında müdahaleye hazır hale geldiklerini belirtti. Bu süreler, özellikle kırmızı kod olarak sınıflandırılan kalp durması ve ağır trafik kazası vakalarında hayati önem taşıyor.

Kaya ayrıca Türkiye genelinde 21 ilde 55 motosikletli sağlık ekibi bulunduğunu, Samsun'daki eğitimin ise motorize ekiplerin operasyonel yeterliliğini artırmaya yönelik olduğunu söyledi. Eğitimde hedeflenen başlıklar arasında kapalı alanlara hızlı müdahale, nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu noktalarda ambulans meşguliyetini azaltma ve sürüş güvenliği yer aldı.

Mototim'in sahadaki etkisi:

Samsun İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras Mototim'in bölgedeki etkinliğine dikkat çekti. Uras, Samsun Mototim'in 1 Temmuz'dan itibaren 800 vakaya müdahale ettiğini ve ekiplerin en kritik dakikalarda yaralıya ulaşarak triyaj, ilk müdahale ve olay değerlendirmesi görevlerini hızlı şekilde gerçekleştirdiğini söyledi. Özellikle hafta sonları denizde artan boğulma vakalarında motosiklet-ekip kombosunun hızlı reaksiyon sağladığı vurgulandı.

Eğitimlerle birlikte ekiplerin hem bireysel sürüş becerileri hem de olay yerinde organizasyon yetenekleri geliştirildi; uygulamalı sınavlar ekiplerin gerçekçi koşullarda hazır olmasını hedefledi.

Yaygınlaştırma ve dönemsel hedefler:

Motorize sağlık ekiplerinin ülke genelinde yaygınlaştırılması planlanıyor. Samsun'daki uygulama, trafiğin yoğun olduğu merkezlerde ve araç erişiminin sınırlı olduğu alanlarda hasta ve yaralıya daha kısa sürede ulaşma hedefinin somut bir örneği olarak sunuluyor. Samsun eğitimlerinin planlanan takvime göre 23 Ekim tarihinde sona ereceği açıklandı.

Sağlık hizmetlerinde zamanın kritik olduğu olaylarda motosiklet ambulans ekiplerinin etkin kullanımı, müdahale sürelerini kısaltarak hasta bakım zincirinde önemli bir boşluğu doldurmayı amaçlıyor.

90 saniyede hazırlanıp 3 dakikada vakanın yanında oluyorlar

90 saniyede hazırlanıp 3 dakikada vakanın yanında oluyorlar

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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