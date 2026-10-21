Dolar 49,5992 +0,03%
Euro 55,7337 +0,04%
Bist 11.693,51 -0,88%
Altın Gram 6.613,97 +0,12%
EUR/USD 1,1231 -0,08%
Brent Petrol 110,17 +1,27%
--°

Motosikletli ambulans ekipleri samsun eğitiminde 90 saniyede hazırlık, üç dakikada müdahale ediyor

Sağlık Bakanlığı'nın MOSGE eğitimiyle 16 motorize sağlık personeli, 90 saniyede yola çıkıp yoğun trafikte ortalama 2,5–3 dakikada vakaya ulaşabiliyor.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 12:30

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Motosikletli ambulans ekipleri samsun eğitiminde 90 saniyede hazırlık, üç dakikada müdahale ediyor

Motosikletli ambulans ekipleri samsun eğitiminde 90 saniyede hazırlık, üç dakikada müdahale ediyor

Sağlık Bakanlığı çatısı altındaki motosikletli ambulans ekipleri, Samsun'da düzenlenen sürüş güvenliği eğitimiyle vakalara çok daha hızlı ulaşmaya hazır hale geliyor. Uygulamalı ve teorik eğitimler sonucunda ekipler 90 saniye içinde hazırlık yapıp yola çıkabiliyor; trafik ve nüfus yoğunluğu olan bölgelerde ortalama 2,5 ila 3 dakika içinde müdahaleye başlayabiliyor.

Eğitimin kapsamı ve hedefleri:

Samsun'daki Motosiklet Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitimi (MOSGE), Lojistik Kök Tır Garajı alanında gerçekleştirildi. Antalya, Aydın, Diyarbakır, Konya, Muğla ve Samsun'dan gelen toplam 16 motorize sağlık personeli katıldı. Programın amacı; motosiklet ambulans hizmetlerinde görev yapan personelin sürüş güvenliği, araç hâkimiyeti ve operasyonel yeterliliklerini artırmak olarak açıklandı. Eğitim kapsamında uygulama sınavı da yapılarak saha şartlarına uygun yetkinlikler test edildi. Eğitim sürecinin toplam süresi 14 gün olarak planlandı.

Samsun mototim ve sahadaki etkinlik:

Sağlık Bakanlığı Motosiklet Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitim Koordinatörü Okan Kaya, Türkiye genelinde 21 ilde, 55 motosikletli sağlık ekibi bulunduğunu belirtti. Ekiplerin öncelikli hedefinin ilk ve acil müdahalelerde ulaşılabilirlik sağlamak olduğunu vurguladı. Samsun İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras ise Samsun Mototim'in 1 Temmuz tarihinden itibaren yaklaşık 800 vakaya müdahale ettiğini, özellikle trafik sıkışıklığı veya araç giriş-çıkışının kısıtlı olduğu noktalarda motosikletli ekiplerin kritik süre kazandırdığını ifade etti.

Uras, büyük toplu kazalarda hızlı triyaj yapılmasının ve olay yerinin değerlendirilmesinin önemine dikkat çekti ve hafta sonları artan boğulma vakalarına karşı motosiklet ile ambulans ekiplerinin birlikte aktive edildiğini söyledi. Eğitimler Samsun'da planlandığı şekilde devam ederek 23 Ekim'de sona erecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI EMRİNDEKİ MOTOSİKLETLİ AMBULANS ŞOFÖRLERİ, 90 SANİYE İÇERİSİNDE VAKAYA ÇIKIŞ...

SAĞLIK BAKANLIĞI EMRİNDEKİ MOTOSİKLETLİ AMBULANS ŞOFÖRLERİ, 90 SANİYE İÇERİSİNDE VAKAYA ÇIKIŞ YAPIP ORTALAMA 3 DAKİKA İÇERİSİNDE HASTANIN YANINDA MÜDAHALEYE HAZIR OLUYORLAR. MOTOTİM'İN EĞİTİMLERİ SAMSUN'DA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sahilde hareket ve sohbet: Gebze'de kadınlar 'Adım At Havan Değişsin' etkinliğin...
images

Konya'da 'İyilik Var' projesiyle günlük yaşamda dayanışma
images

Tekirdağ'da kuşaklar buluştu: dede-torun sıcaklığı huzurevini sardı
images

Edremit'te 'Mahallemde Hareket Var'la 17 kilo veren kadın yaşam kalitesini yükse...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Karabük'te maarif orkestrası ve korosu için yol haritası çizildi

Karabük'ün üretim ve istihdamını artıracak Demirkent sanayi sitesi hazırlanıyor

Surlarla çevrili Kale Çiftlik Sivas'ta 2027'de açılışa gün sayıyor

Pamukkale Tekkeköy'de çıkan yangın müstakil evi kullanılamaz hale getirdi

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi

tasfiye edilen yatırım fonlarına ilişkin düzenleme komisyondan geçti