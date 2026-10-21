Motosikletli ambulans ekipleri samsun eğitiminde 90 saniyede hazırlık, üç dakikada müdahale ediyor

Sağlık Bakanlığı çatısı altındaki motosikletli ambulans ekipleri, Samsun'da düzenlenen sürüş güvenliği eğitimiyle vakalara çok daha hızlı ulaşmaya hazır hale geliyor. Uygulamalı ve teorik eğitimler sonucunda ekipler 90 saniye içinde hazırlık yapıp yola çıkabiliyor; trafik ve nüfus yoğunluğu olan bölgelerde ortalama 2,5 ila 3 dakika içinde müdahaleye başlayabiliyor.

Eğitimin kapsamı ve hedefleri:

Samsun'daki Motosiklet Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitimi (MOSGE), Lojistik Kök Tır Garajı alanında gerçekleştirildi. Antalya, Aydın, Diyarbakır, Konya, Muğla ve Samsun'dan gelen toplam 16 motorize sağlık personeli katıldı. Programın amacı; motosiklet ambulans hizmetlerinde görev yapan personelin sürüş güvenliği, araç hâkimiyeti ve operasyonel yeterliliklerini artırmak olarak açıklandı. Eğitim kapsamında uygulama sınavı da yapılarak saha şartlarına uygun yetkinlikler test edildi. Eğitim sürecinin toplam süresi 14 gün olarak planlandı.

Samsun mototim ve sahadaki etkinlik:

Sağlık Bakanlığı Motosiklet Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitim Koordinatörü Okan Kaya, Türkiye genelinde 21 ilde, 55 motosikletli sağlık ekibi bulunduğunu belirtti. Ekiplerin öncelikli hedefinin ilk ve acil müdahalelerde ulaşılabilirlik sağlamak olduğunu vurguladı. Samsun İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras ise Samsun Mototim'in 1 Temmuz tarihinden itibaren yaklaşık 800 vakaya müdahale ettiğini, özellikle trafik sıkışıklığı veya araç giriş-çıkışının kısıtlı olduğu noktalarda motosikletli ekiplerin kritik süre kazandırdığını ifade etti.

Uras, büyük toplu kazalarda hızlı triyaj yapılmasının ve olay yerinin değerlendirilmesinin önemine dikkat çekti ve hafta sonları artan boğulma vakalarına karşı motosiklet ile ambulans ekiplerinin birlikte aktive edildiğini söyledi. Eğitimler Samsun'da planlandığı şekilde devam ederek 23 Ekim'de sona erecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI EMRİNDEKİ MOTOSİKLETLİ AMBULANS ŞOFÖRLERİ, 90 SANİYE İÇERİSİNDE VAKAYA ÇIKIŞ YAPIP ORTALAMA 3 DAKİKA İÇERİSİNDE HASTANIN YANINDA MÜDAHALEYE HAZIR OLUYORLAR. MOTOTİM'İN EĞİTİMLERİ SAMSUN'DA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR.