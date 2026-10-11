Gaziantepli halıcılar Paris ve Milano'da kalıcı pazar payı hedefliyor

Gaziantepli halıcılar Paris ve Milano ziyaretine çıktı

Ticaret Bakanlığı’nın destekleriyle ve Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) organizasyonunda sektörde öne çıkan Gaziantepli üreticiler, 11-17 Ekim 2026 tarihleri arasında Fransa ve İtalya’yı kapsayan Sektörel Ticaret Heyeti programı için Avrupa’ya yola çıktı. Heyet, geleneksel el dokuması ve modern tasarım halı portföyünü tanıtmayı, alıcılarla doğrudan temas kurmayı ve uzun vadeli iş ilişkileri inşa etmeyi amaçlıyor.

Hedefler ve pazar verileri:

GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan ziyaret öncesi yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığı’nın sağladığı desteğin sektörün küresel rekabet gücünü artırmada belirleyici olduğunu belirtti. Kaplan, Fransa’nın dünya genelindeki toplam halı ithalatının 557 milyon dolar seviyesinde olduğunu ve Türkiye’nin bu pastadan 32 milyon dolar pay aldığını; İtalya pazarında ise 2025 verilerine göre ithalatın yaklaşık 300 milyon dolar olduğunu ve Türkiye’nin buradan 17 milyon dolar pay sağladığını hatırlattı. Kaplan, bu rakamların artırılmasının heyetin ana hedefleri arasında olduğunu vurguladı.

Program ve temaslar:

Heyet, Paris’te gerçekleştirilecek ikili iş görüşmeleri (B2B) ve saha araştırmalarıyla başlayacak çalışmaları tamamladıktan sonra Milano’ya geçecek. Her iki kentte de planlanan toplantılar, uluslararası alıcılarla doğrudan görüşmeler, ticari ağların genişletilmesi ve pazar dinamiklerinin yerinde tespiti üzerine kurgulandı. Gaziantepli üreticiler, ziyaretler sırasında ürün farklılaştırma, fiyatlandırma ve lojistik konularında somut iş birlikleri arayışında olacak.

Heyet çalışmalarını tamamladıktan sonra 17 Ekim 2026 tarihinde Türkiye’ye dönecek. GAHİB ve katılımcı firmalar, bu temasların Avrupa pazarında kalıcı pay artışına dönüştürülmesi için takip ve destek süreçlerini sürdüreceklerini açıkladı.

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