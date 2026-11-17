Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden ara tatilde dolu dolu atölye programı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çocukların ara tatil dönemini hem eğlenceli hem de verimli geçirmesi için kapsamlı bir program hazırladı. 16-20 Kasım tarihleri arasında kültür, sanat, bilim ve eğlence odaklı atölyelerle bir hafta sürecek etkinlikler düzenlenecek.

Programa, Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Bilim Daire Başkanlığı’na bağlı çok sayıda merkez ev sahipliği yapacak. Etkinlikler yaş gruplarına göre planlandı; aileler, çocukları için www.gaziantepkultursanat.com adresinden kayıt yaptırabilecek.

atölye çeşitleri ve katılım bilgileri:

Çocuk Sanat Merkezi 7-13 yaş arası çocuklara yönelik olarak hafta boyunca cam atölyesi, resim atölyesi, el sanatları ve tasarım, mozaik, seramik ile ritim atölyeleri sunacak. Gaziantep Çocuk Kütüphanesi ise 6-10 yaş grubuna yönelik sanat ve ritim etkinlikleri gerçekleştirecek.

Güvenevler Çocuk Kütüphanesinde 4-12 yaş arası çocuklar için duyu, el sanatları ve ritim atölyeleri yer alırken, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Çocuk Kütüphanesinde 4-12 yaş arası katılımcılara özel lego spike atölyesi, takı tasarım ve ebeveyn katılımlı sanat atölyeleri düzenlenecek.

Hasan Celal Güzel Çocuk Kütüphanesi 5-12 yaş arası çocuklara ip sanatları, kapı süsü tasarımı ve kraponla renkli sanat atölyeleri; Dr. Mecit Barlas Çocuk Kütüphanesi ise yaş gruplarına göre belirlenen saatlerde sanat, satranç ve resim atölyelerini hayata geçirecek.

bebekler, müzeler ve bilim merkezindeki etkinlikler:

Bebek Kütüphanesinde 3-60 ay arasındaki bebekler için duyusal bütünleme, sanat atölyesi, bireyle psikolojik danışma, ince motor gelişim atölyesi ile anne-bebek yogası ve masajı gibi yaşa özel etkinlikler planlandı; programlar aylık gruplara göre düzenlenecek.

Panorama 25 Aralık Müzesinde 5-9 yaş arası çocuklar için hafta boyunca her gün 15.00-17.00 saatleri arasında atölye çalışmaları yapılacak. Kayna Sabun ve Pekmez Müzesinde ise 17-18 Kasım tarihlerinde 5-12 yaş arası çocuklara yönelik sabun atölyesi gezisi 14.00’te düzenlenecek.

Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezinde ise 17-21 Kasım tarihlerinde 6-14 yaş arası çocuklara yönelik belirlenen saatlerde bilimsel etkinlik ve atölye programları gerçekleştirilecek.

Program, çocukların yeteneklerini keşfetmeleri, el becerilerini geliştirmeleri ve bilimsel meraklarını canlı tutmaları için tasarlandı. Aileler, katılım koşulları ve atölye saatleri gibi ayrıntılar için resmi internet sitesinden bilgi alıp kayıt yaptırabilirler.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇOCUKLARIN ARA TATİL DÖNEMİNİ VERİMLİ VE EĞLENCELİ GEÇİRMESİ İÇİN ETKİNLİK DOLU "ARA TATİL ATÖLYELERİ" PROGRAMI HAZIRLADI.