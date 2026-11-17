Kış tedbirleri bir kez daha masaya yatırıldı

Kars Valiliği öncülüğünde Valilik Gazi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Kış Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı, yaklaşan kış mevsimi öncesi kurumlar arası iletişim ve saha hazırlıklarının gözden geçirilmesi amacıyla toplandı. Toplantıya kış boyunca saha çalışması yürütecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kritik konular ve öncelikler:

Gündemde yoğun kar yağışı, tipi, buzlanma ve don gibi olumsuz hava koşullarına karşı alınacak önlemler yer aldı. Sunumlarda trafik güvenliği, meteorolojik veriler, karla mücadelede kullanılacak araç ve ekipmanlar ile yol açma çalışmaları ayrıntılı olarak değerlendirildi. Kurum temsilcileri, görev alanlarına ilişkin hazırlıkları paylaştı ve yürütülecek çalışmalarda koordinasyonun kesintisiz olmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

yolda kalma durumlarına ilişkin planlama:

Toplantıda özellikle şehirler arası ve kırsal yollarda mahsur kalabilecek vatandaşların barınma, beslenme ve diğer temel ihtiyaçlarının karşılanması için yapılan planlamalar konuşuldu. Geçmiş yılların tecrübelerine dayanılarak hazırlanan lojistik ve destek düzenlemeleri yeniden gözden geçirildi; barınma noktaları, ısınma ve ikram imkanları ile iletişim kanallarının etkin kullanımı ön plana konuldu.

Kars Valisi Ziya Polat toplantıda, kışın yalnızca mücadele edilecek bir mevsim olmadığını, kar yağışının bölge için önemini vurguladı. Polat, biz kara her zaman bereket olarak bakıyoruz ifadesiyle beklentiyi ve yaklaşımı özetledi ve ekledi: yeter ki yağsın, biz yolumuzu açarız, insanımıza da her türlü desteği veririz. Vali Polat, kurumların planlama ve koordinasyon çalışmalarını her yıl olduğu gibi bu yıl da sürdürdüğünü belirtti.

sürücülere uyarı ve uygulamalar:

Kış hazırlıklarının yalnızca karla mücadele ekipleriyle sınırlı olmadığı, sürücülerin de trafik güvenliği kapsamında tedbir almasının gerekliliği hatırlatıldı. Toplantıda kış lastiği uygulamasının başladığı belirtilirken, kaymakamlıklar, bölge müdürlükleri ve diğer ilgili kurumların koordineli şekilde görev yapacağı ifade edildi.

Sunumlarda ayrıca Karayolları 18’inci Bölge Müdürlüğü, Kars İl Özel İdaresi ve belediye, emniyet ve jandarma birimlerinin katkılarıyla yürütülecek yol açma ve trafik düzenleme çalışmalarının detayları paylaşıldı. Kurum yetkilileri, kullanılacak araç-gereç envanteri ve sahada görev alacak personelin organizasyonu hakkında bilgi verdi.

Vali Polat, karla mücadelede görev alacak personele teşekkür ederek kazasız ve belasız bir kış sezonu temennisinde bulundu. Toplantıda ortaya konan planların uygulanması ve kurumlar arası koordinasyonun sürdürülmesi, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Toplantıya katılanlar arasında Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Fatih Tekcan ve Karayolları 18’inci Bölge Müdürü Hakan Yenilmez ile belediye, emniyet ve jandarma temsilcileri yer aldı. Tüm taraflar, hazırlıkların tamamlandığını ve ihtiyaç halinde sahada etkin müdahale edileceğini bildirdi.

KARS’TA KIŞ HAZIRLIKLARI TAMAM(KARS-İHA)