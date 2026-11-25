Gaziantep Büyükşehir'in engelli hizmeti:

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların hareketliliğini artırmak için akülü ve manuel tekerlekli sandalyelerin bakım ve onarımını kapıdan kapıya yürütüyor. 2017 yılından bu yana atölyede arıza tespitinden parça değişimine kadar kapsamlı müdahaleler yapıldı; bugüne dek 3 bin 128 sandalyenin bakım ve onarımı gerçekleştirildi.

atölyenin işleyişi:

Belediyenin kurduğu Akülü ve Tekerlekli Sandalye Tamir ve Bakım Atölyesinde akü, tekerlek, motor, joystick ve minder gibi parçaların bakım ve değişimleri yapılıyor. Maddi durumu yeterli olmayan vatandaşlara ücretsiz hizmet sunulan atölyede, arızalanan sandalyeler önce evlerden alınıyor, atölyede onarımları tamamlandıktan sonra tekrar sahibine teslim ediliyor. Birim Sorumlusu Seydi Ahmet Bademoğlu atölyenin çalışma şeklini özetleyerek, "Onarım süremiz arızaya göre değişiyor. Genelde aldığımız gün tekrar teslim ediyoruz" ifadelerini kullandı.

şehir genelinde şarj ağı ve erişim:

Büyükşehir Belediyesi ayrıca kent genelinde erişimi kolaylaştırmak için 6 akü şarj istasyonu kurdu. Bu istasyonlar; Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası, Hayvanat Bahçesi, Araban Belediye Parkı, İslahiye Devlet Hastanesi, Nizip Okan Parkı ve Engelsiz Yaşam Merkezi’nde bulunuyor. Yolda aküsü biten akülü sandalye kullanıcıları bu noktalarda şarj hizmeti alabiliyor. Bademoğlu, kullanıcı geri dönüşlerinin olumlu olduğunu belirterek, vatandaşların çoğunun hizmetten memnuniyetle söz ettiğini vurguladı ve Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkürler iletildiğini aktardı.

kullanıcı deneyimi ve etkisi:

Hizmetten yararlanan vatandaşlar süreçten memnun olduklarını belirtiyor. Kullanıcı Kaan Ertürk, "Yolda kaldım, direkt belediyemizi aradım. Asansörlü servisi yönlendirdiler... Her zaman yolda kaldığımızda direkt 10 dakika içinde servislerini gönderiyorlar" diyerek yerinde müdahale ve kısa sürede çözüm süreçlerini anlattı. Ertürk, tekerlek değişimi gibi işlemlerin atölyede yapıldığını ve sandalyenin evine kadar teslim edildiğini söyledi.

Belediyenin sunduğu kapıdan alım, aynı gün teslim ve şehir genelindeki şarj istasyonları, akülü sandalye kullanıcılarının günlük yaşamını kolaylaştırmayı ve ulaşılabilirliği artırmayı hedefliyor. Sunulan hizmet, hem teknik müdahale hem de sosyal destek niteliği taşıyarak kullanıcılar ve yakınları tarafından olumlu karşılanıyor.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ENGELLİ VATANDAŞLARIN TEKERLEKLİ SANDALYELERİNİ ÜCRETSİZ ONARIP ADRESLERİNE TESLİM EDİYOR. BUGÜNE KADAR 3 BİN 128 SANDALYENİN TAMİR EDİLDİĞİ HİZMETLE ENGELLİ VATANDAŞLARIN HAYATI KOLAYLAŞTIRILIYOR.