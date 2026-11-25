Basın açıklaması ve katılımcılar:

Erzurum’da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında tarihi Çifte Minareli Medrese önünde düzenlenen basın açıklamasında, kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu vurgulandı. Etkinliği Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü organize etti; Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, il protokolü, kamu kurumlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali yardımcısından birlik ve dayanışma çağrısı:

Konuşmasında Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, kadına yönelik şiddetle mücadelenin yalnızca kurumların değil toplumun ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekti. Özay, kadınların güvenli ve huzurlu bir yaşam sürmelerinin önemine işaret ederek kamu kurumları ile toplumun tüm kesimlerinin iş birliği içinde hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Şiddet insan hakkı ihlalidir:

Basın açıklamasını okuyan Kadın Konukevi Müdürü Aynur Yılmaz, kadına yönelik şiddetin insan onurunu hedef alan, temel hak ve özgürlükleri yok sayan ağır bir insan hakkı ihlali olduğunu ifade etti. Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu mücadelenin aileyi güçlendirme politikalarının parçası olarak ele alındığını hatırlattı ve Erzurum’da Valilik koordinasyonunda kamu kurumları, yerel yönetimler, adli merciler, kolluk birimleri, üniversiteler ile sivil toplum kuruluşları arasında güçlü bir iş birliği yürütüldüğünü kaydetti.

Hizmetler ve acil başvuru kanalları:

Yılmaz, şiddete maruz kalan veya risk altında olan kadınların yalnız olmadığına dikkat çekti ve Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) ile Kadın Konukevi Müdürlüğü aracılığıyla ücretsiz, erişilebilir ve gizlilik esaslı hizmetlerin sunulduğunu belirtti. Açıklamada ALO 183 Sosyal Destek Hattı’nın 7/24 hizmet verdiği, acil tehlike anlarında 112 Acil Çağrı Merkezi ve KADES uygulaması üzerinden yardım istenebileceği vurgulandı; şiddete tanık olanların da 112 üzerinden ihbarda bulunabileceği hatırlatıldı.

Toplumsal farkındalık ve dayanışma:

Etkinlikte Kentvizyon Haber’e konuşan Avukat Mutlu Bilge, Avukat Esra Gündeş ve Öğretmen Meryem Hodlioğlu ise kadın haklarının korunması, hukuki mekanizmaların etkin kullanılması ve eğitim yoluyla toplumsal farkındalığın artırılmasının önemini vurguladı. Katılımcılar ortaklaşa olarak "şiddete sıfır tolerans" mesajını iletti ve dayanışmanın güçlendirilmesi çağrısı yaptı.

Simge ve kararlılık:

Etkinlikte taşınan turuncu balonlarla kadınların evde, iş yerinde, sokakta ve dijital ortamda güven içinde yaşama hakkına dikkat çekildi. Basın açıklamasında kadına yönelik şiddetin hiçbir kültürel, ekonomik veya sosyal gerekçeyle mazur görülemeyeceği vurgulandı ve kadınların onurlu, güvenli ve güçlü bir yaşam sürmeleri için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

ERZURUM'DA 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ KAPSAMINDA TARİHİ ÇİFTE MİNARELİ MEDRESE ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI.