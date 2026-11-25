ziyaretin kapsamı

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Erzurum Şubesi'ni ziyaret ederek Şube Başkanı Yavuz Selim Turan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. ASKON Erzurum Şubesi Hizmet Binası'nda sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede kentin sosyo-ekonomik durumu, ekonomik gelişmeler ve istihdam projeleri enine boyuna ele alındı.

gündemde ekonomik gelişme ve istihdam vardı

Vali Baruş, sivil toplum kuruluşlarının kent gelişiminde üstlendiği rollere vurgu yaparak iktisadi hayatın ahlaki temeller üzerinde yükselmesinin önemini dile getirdi. Baruş, ziyaret sırasında ASKON'un Türkiye çapındaki yerini hatırlatarak şunları kaydetti: "Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarından biri olan ASKON’un Erzurum Şubesi’nin açılması, Erzurum’un ekonomik gelişimi ve istihdamı açısından faydalı olmuştur. Erzurum’a değer katacak çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dilerim."

askon'un vizyonu ve yerel katkı beklentileri

ASKON Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan ise derneğin yürüttüğü çalışmalar, projeler ve gelecek hedefleri hakkında bilgi verdi. Turan, derneğin misyonunu şu sözlerle özetledi: "ASKON, ülkemizin ve dünyamızın adalet temelinde yeniden şekillendirilmesi adına haklı zenginlikler üreten, üyelerinin kurumsal altyapılarını güçlendiren, üyeleri arasındaki sosyal, ticari ve millî şuuru geliştiren, aynı misyonu paylaşan ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve müteşebbislerle sağlıklı ilişkiler kuran etkin bir kuruluştur."

Turan, yönetim kurulu üyelerinin özverili destekleriyle Erzurum için fayda sağlayacak çalışmalarda sorumluluk üstleneceklerini ve kentin sosyal ile ekonomik gelişimine katkı sunmak için gayret göstereceklerini belirtti. Ziyaretin sonunda Yavuz Selim Turan, ASKON yönetimi adına Vali Aydın Baruş'a yakın ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür etti ve iş birliği mesajlarıyla toplantı sonlandırıldı.

ERZURUM VALİSİ AYDIN BARUŞ, ANADOLU ASLANLARI İŞ ADAMLARI DERNEĞİ (ASKON) ERZURUM ŞUBESİ’Nİ ZİYARET EDEREK ŞUBE BAŞKANI YAVUZ SELİM TURAN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİYLE BİR ARAYA GELDİ.