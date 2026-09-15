Gaziantep'te ileri tetkik laboratuvarı tanıda şehir dışı dönemini sonlandırdı

İleri tetkik laboratuvarı ile tanıda yerel çözüm

Gaziantep Şehir Hastanesi bünyesindeki İleri Tetkik Laboratuvarı, daha önce büyük oranda şehir dışındaki merkezlere gönderilen özellikli tanı testlerini kentte yaparak bölgedeki hasta yönlendirme alışkanlığını değiştirdi. Laboratuvar, hematoloji ve metabolizma alanlarındaki ileri düzey tetkiklerle hem Gaziantep'e hem de çevre illere hizmet veriyor.

Lokal tanıda hız ve erişim:

Laboratuvarda bugüne kadar yaklaşık 10 bin flow sitometri ve 5 bin nadir metabolik hastalık testi olmak üzere toplam 15 bin ileri düzey tetkik gerçekleştirildi. Bu kapasite, hastaların farklı illere gidip zaman kaybetmesinin önüne geçiyor ve tanı sürecini kısaltıyor. Yeni doğan taramalarında bir damla kanla konulan metabolik tanılar, erken müdahale ve düzenli takip imkânı sağlayarak ailelere zaman kazandırıyor.

Uzmanlık ve günlük kapasite:

Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Uluşan laboratuvarın hastalar için taşıdığı önemi vurguluyor; artık kan örneklerinin şehir dışına gönderilmediğini, yeni doğan çocukların metabolik tanılarının hızlı şekilde konulduğunu belirtiyor ve şehir dışına bağımlılığın azaldığını ifade ediyor. Hematolojik alanda lösemi ve lenfoma gibi tanısı güç hastalıklar, laboratuvarın akım sitometri kapasitesi ve klinik hekimlerin konsültasyonlarıyla daha hızlı değerlendirilebiliyor.

Tıbbi Biyokimya Uzmanı Dr. Yunus Gören ise hastanenin açıldığı günden bu yana hizmetlerin yoğun şekilde sürdüğünü; laboratuvarda metabolizma, akım sitometrisi, elektroforez gibi ileri tetkiklerin yapıldığını ve her gün ortalama 70 bin kadar rutin test çalışıldığını aktarıyor. Metabolizma laboratuvarı özellikle fenilketonüri, akçağaç şurubu hastalığı ve tirozinemi gibi nadir hastalıkların teşhisinde kritik rol oynuyor.

Laboratuvarın sunduğu hızlı sonuç raporlaması ve klinik ekiplerle koordineli çalışma, tanı sürecini kısaltarak hasta yönetiminde etkinliği artırıyor. Bölgesel referans merkezi olma hedefiyle ilerleyen laboratuvar, hem kent içindeki hem de çevre illerden gelen hastaların ileri tetkik ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

GAZİANTEP ŞEHİR HASTANESİ BAŞHEKİMİ PROF. DR. AHMET ULUŞAN VE TIBBİ BİYOKİMYA UZMANI DR. YUNUS GÖREN