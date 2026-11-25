Serginin açılışı ve katılımcılar:

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Gaziantep’te İz Bırakanlar" sergi dizisinin ilk ayağının açılış programı gerçekleştirildi. Açılışta, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Murat Özgüler, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Aslansoy, Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Yusuf Erdem Güzelbey, Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Sıtkı Severoğlu, Gaziantep Tabip Odası Başkanı Dr. Kazım Doğan Eroğulları ile siyasi parti temsilcileri hazır bulundu.

Açılış programı, serginin kent hafızasına katkı sunma amaçlarını ve dizinin ilerleyen dönemlerde farklı şahsiyetlerin arşivleriyle sürdürüleceği hedefini katılımcılar ve ziyaretçilerle paylaştı.

iki hekimin yaşam öyküleri ve içerik odakları:

Serinin ilk sergisinde, Gaziantep’in sağlık ve toplumsal yaşamında iz bırakmış Dr. Nizamettin Özgül ve Op. Dr. Talat Bayramın yaşam öyküleri merkezde yer alıyor. Kişisel ve aile arşivlerinden derlenen öğeler; tarihi fotoğraflar, kişisel belgeler, döneme ait tıbbi araç gereçler ve gündelik yaşama dair nesneler aracılığıyla ziyaretçilere sunuluyor.

Sergi, iki hekimin yaşamı üzerinden, erken Cumhuriyet döneminde Gaziantep’te eğitim, sağlık ve gündelik yaşamda yaşanan dönüşümlere dair somut bir perspektif oluşturuyor. Sunulan arşiv materyalleri, hem mesleki uygulamaların hem de kentteki toplumsal yapının izlerini ortaya koyuyor.

kültürel belleğin korunması ve serginin süresi:

Sergi dizisi, kent belleğini zenginleştirme amacını taşıyor; bireysel koleksiyonların kayıt altına alınması ve kamuya açılmasıyla Gaziantep’in ortak hafızasının güçlendirilmesi hedefleniyor. Bu ilk sergi, geçmişten gelen birikimin gelecek kuşaklara aktarılması çabalarının somut bir örneğini oluşturuyor.

Ziyaretçiler, Kahraman Emmioğlu Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen sergiyi 5 Aralık 2026 tarihine kadar gezebilecek. Sergi dizisinin ilerleyen dönemlerinde farklı şahsiyetlerin yaşam öyküleri ve kişisel arşiv koleksiyonlarıyla devam etmesi planlanıyor.

BÜYÜKŞEHİR’DEN "GAZİANTEP’TE İZ BIRAKANLAR" SERGİSİ