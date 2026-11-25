Edirne'de kurtuluş töreninde izdiham anları

Edirne’nin 104'üncü yıl dönümü kutlamaları Atatürk Bulvarı’nda gerçekleştirilen törende coşku ve hareketliliğe sahne oldu. Askeri birlikler, polis ve jandarma ekipleri, öğrenciler ile meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları törende yer aldı.

Tören sırasında esnaf ve sivil toplum kuruluşları tarafından protokole ve halka tava ciğer, tatlı ve çeşitli ikramlar sunuldu. Bunun yanında araçlardan lahana, meyve ve çeşitli sebzeler dağıtıldı; dağıtımların başlamasıyla birlikte vatandaşlar dağıtılan ürünleri almak için araçların etrafında sıkıştı.

Dağıtımların yarattığı yoğunluk ve güvenlik müdahalesi:

Dağıtımlar sırasında oluşan yoğunlukta bazı vatandaşlar ezilme tehlikesi geçirirken, polis ekipleri kalabalığı kenara çekerek güvenliğin sağlanması için müdahale etti. Olaylarda herhangi bir ağır yaralanma bilgisi paylaşılmadı; ancak kısa süreli panik ve itiş kakış gözlendi.

Tören unsurları ve hava gösterisi:

Geçiş töreninde yer alan birliklerin yanı sıra kent semalarında iki paramotorun Türk bayrağı açarak uçuş gerçekleştirmesi etkinliğe görsel bir boyut kattı. Protokol ve katılımcılar bu gösterileri izlerken dağıtımlardan kaynaklanan yoğunluk törenin gündeminde öne çıktı.

Yetkililer, ilerleyen törenlerde benzer yoğunlukların önlenmesi amacıyla kontrollü dağıtım ve ilave güvenlik önlemlerinin değerlendirilebileceğine işaret etti. Vatandaşların da kalabalık anlarında sakin davranmaları ve görevlilerin yönlendirmelerine uymaları güvenlik açısından önem taşıyor.

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