Gaziantep'te jandarmanın operasyonu: kesinleşmiş 10'ar yıl hapis cezası olan iki şüpheli tutuklandı

operasyonun ayrıntıları:

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışmada, Nizip ilçesinde JASAT ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, kasten öldürme suçundan hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. ve G.B. isimli şahıslar tespit edilerek gözaltına alındı.

şüphelilerin yargı süreci:

Yakalanan şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca değerlendirilerek tutuklanıp cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma ve takip işlemleri, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.

KESİNLEŞMİŞ 10'AR YIL CEZAYLA ARANAN 2 ŞAHIS YAKALANDI