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Gaziantep'te jandarmanın operasyonu: kesinleşmiş 10'ar yıl hapis cezası olan iki şüpheli tutuklandı

Nizip'te jandarma ekiplerinin operasyonunda, kasten öldürme suçundan 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.B. ve G.B. yakalandı ve tutuklandı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 14:29

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gaziantep'te jandarmanın operasyonu: kesinleşmiş 10'ar yıl hapis cezası olan iki şüpheli tutuklandı

operasyonun ayrıntıları:

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışmada, Nizip ilçesinde JASAT ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, kasten öldürme suçundan hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. ve G.B. isimli şahıslar tespit edilerek gözaltına alındı.

şüphelilerin yargı süreci:

Yakalanan şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca değerlendirilerek tutuklanıp cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma ve takip işlemleri, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.

KESİNLEŞMİŞ 10&#039;AR YIL CEZAYLA ARANAN 2 ŞAHIS YAKALANDI

KESİNLEŞMİŞ 10'AR YIL CEZAYLA ARANAN 2 ŞAHIS YAKALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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