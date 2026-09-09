Gaziantep'te jandarmanın operasyonu: kesinleşmiş 10'ar yıl hapis cezası olan iki şüpheli tutuklandı

operasyonun ayrıntıları:
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışmada, Nizip ilçesinde JASAT ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, kasten öldürme suçundan hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. ve G.B. isimli şahıslar tespit edilerek gözaltına alındı.
şüphelilerin yargı süreci:
Yakalanan şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca değerlendirilerek tutuklanıp cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma ve takip işlemleri, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.
KESİNLEŞMİŞ 10'AR YIL CEZAYLA ARANAN 2 ŞAHIS YAKALANDI
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