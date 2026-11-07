İstanbul merkezli soruşturmada 121 tutuklama, 39 ilde dijital bahis ağlarına operasyon

Operasyon ve tespit yöntemleri:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dijital ortamda yürütülen yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında yapay zeka destekli programlar kullanılarak yasa dışı faaliyet yürüttüğü değerlendirilen çok sayıda grup ve şüpheli tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu ve şüphelilerin finansal işlemlerine ilişkin analizlerde, yüksek miktarda finansal işlem hacmi olduğu belirlendi.

39 ilde düzenlenen operasyon ve ele geçen materyaller:

3 Kasım 2026 tarihinde İstanbul merkezli 39 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda toplam 169 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital ve bağlantılı materyal muhafaza altına alındı.

Ele geçirilenler arasında 215 cep telefonu, 168 SIM kart, 48 dizüstü bilgisayar, 21 harici disk, 15 tablet, 11 bilgisayar kasası, 1 CD, 1 kamera ve 1 sabit disk yer aldı.

Tutuklamalar ve adli kararlar:

Emniyetteki işlemler ve dijital materyallere yönelik incelemelerin tamamlanmasının ardından gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adliyede mahkemeye çıkarılanlardan 121 şüpheli tutuklanırken, 45 şüpheli hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi ve 3 şüpheli serbest bırakıldı.

Soruşturmanın boyutu:

Soruşturma kapsamında yürütülen dijital incelemeler ve finansal analizlerin, operasyonun planlanmasında ve yürütülmesinde belirleyici olduğu kaydedildi.

İstanbul merkezli 39 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 121 kişi tutuklandı