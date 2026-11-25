Gaziantep'te oduncular kış sezonuna girdi

Gaziantep'te havaların soğumasıyla birlikte kış hazırlıkları hızlandı, odun ve kömür satışlarında belirgin bir hareketlilik başladı. Vatandaşlar ısınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere oduncuların yolunu tutarken esnaf yoğun tempoda çalışıyor.

Uzun yıllara dayanan ticaret ve ürün çeşitliliği:

20 yıldır odun ticareti yapan Hacı Kurtoğlu, sezonun açılmasıyla satışların normal seyrinde ilerlediğini söyledi. İşletmede meşe odunu, çam odunu ile soba için kullanılan ince tutuşturmalık odunlar gibi farklı ürünler bulunuyor ve kaliteye önem verildiği vurgulanıyor.

Talep ve fiyat aralığı:

Kurtoğlu, vatandaşların en çok meşe odunu ve soba için kullanılan ince odunları tercih ettiğini belirtti. Fiyatların 12 ila 16 lira arasında değiştiğini, talebin sezon boyunca sürdüğünü ifade etti.

Kurtoğlu, "Mallarımız kaliteli, vatandaş da memnun. Meşe odunumuz, çam odunumuz ve soba tutuşturmalık odunlarımız var. Sezonumuz başladı, şu anda bir sıkıntımız yok" diye konuştu.

Satışlar sadece Gaziantep merkez ve ilçeleriyle sınırlı kalmıyor; ürünler Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis gibi çevre illere de gönderiliyor. Esnaf, hem kaliteli ürün sunmanın hem de düzenli sevkiyatların talebi canlı tuttuğunu belirtiyor.

GAZİANTEP'TE HAVALARIN SOĞUMASIYLA BİRLİKTE KIŞ HAZIRLIKLARI HIZ KAZANIRKEN, ODUN VE KÖMÜR SATIŞLARINDA HAREKETLİLİK YAŞANMAYA BAŞLADI.