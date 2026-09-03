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Gaziantep'te şantiyede düşüş: 56 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

Nizip'te çalıştığı inşaatın 7'nci katından düşen 56 yaşındaki Abdurrahman Cemal Kehlavi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 09:08

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gaziantep'te şantiyede düşüş: 56 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

olayın gerçekleştiği yer ve ilk müdahale:

Olay, Gaziantep'in Nizip ilçesi Mimar Sinan Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir apartman inşaatında çalışan yabancı uyruklu işçi Abdurrahman Cemal Kehlavi (56), inşaatın 7'nci katındayken bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek aşağı düştü. Durumu fark eden diğer çalışanlar derhal 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi; olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

sağlık ekiplerinin müdahalesi ve hastaneye sevk:

Saha ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Abdurrahman Cemal Kehlavi, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen Kehlavi, hastanede yaşamını yitirdi.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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