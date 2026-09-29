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Gaziantep'te teras katından düşen 17 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi

Gaziantep Şehitkamil Gaziler Mahallesi'nde, dün öğle saatlerinde 6 katlı inşaattan düşen 17 yaşındaki Halil Yağız hayatını kaybetti; soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 14:15

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gaziantep'te teras katından düşen 17 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi

olayın gelişimi:

Olay, dün öğle saatlerinde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Gaziler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, inşaat halindeki 6 katlı binanın en üst katında su tesisatı işi yapan 17 yaşındaki Halil Yağız, bilinmeyen bir nedenle teras kata düştü.

Mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Yağız'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

soruşturma ve cenaze işlemleri:

Olay yerindeki incelemeler ve gerekli işlemler yapıldıktan sonra cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından asri mezarlıkta defnedildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

CENAZE, GAZİANTEP ADLİ TIP KURUMU&#039;NDA TAMAMLANAN İŞLEMLERİN ARDINDAN AİLESİNE TESLİM...

CENAZE, GAZİANTEP ADLİ TIP KURUMU'NDA TAMAMLANAN İŞLEMLERİN ARDINDAN AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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