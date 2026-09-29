Dolar 48,9959 +0,02%
Euro 55,5989 -0,20%
Bist 12.290,58 -2,40%
Altın Gram 6.621,58 +0,84%
EUR/USD 1,1346 -0,24%
Brent Petrol 96,15 -1,72%
--°

kahta'da pvc atölyesinde patlama: iki işçi yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki bir PVC atölyesinde yaşanan patlamada iki çalışan yaralandı; olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 21:14

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

kahta'da pvc atölyesinde patlama: iki işçi yaralandı

olay yeri ve ilk müdahale:

Adıyaman'ın Kahta ilçesi Bayraktar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir PVC atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle bir patlama meydana geldi. Patlamayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Görgü tanıklarının bildirimleri ve yetkililerin ilk müdahalesiyle alanda güvenlik önlemleri alındı, çevre temizliği ve olası ikinci bir riskin bertaraf edilmesi için çalışmalar başlatıldı.

yaralıların durumu:

Meydana gelen patlamada A.A. (43) ile O.Ç. (37) vücutlarının çeşitli yerlerinde oluşan yanıklar nedeniyle yaralandı. Yaralılara olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı ve daha sonra ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.

Hastanede tedavi altına alınan iki yaralının tedavilerinin sürdüğü bildirildi; yetkililer sağlık durumlarıyla ilgili detaylı bilginin hastane tarafından paylaşılacağını belirtti.

soruşturma ve inceleme:

Patlamanın çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililerce inceleme başlatıldı. Olayla ilgili olarak güvenlik güçleri ve ilgili birimler olay yerinde delil toplama ve olayın nedenini aydınlatma çalışmalarını sürdürüyor.

Soruşturmanın devam ettiği, olayın kesin nedeni ve sorumlulara ilişkin bilgilerin resmi açıklama ile kamuoyuna duyurulacağı ifade edildi.

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE BİR PVC ATÖLYESİNDE MEYDANA GELEN PATLAMADA 2 KİŞİ YARALANDI.

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE BİR PVC ATÖLYESİNDE MEYDANA GELEN PATLAMADA 2 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Mezitli’de mobilya mağazası yangınında yoğun ekip müdahalesi sürüyor
images

Mezitli'de mobilya atölyesinde yükselen alevler ekipleri alarma geçirdi
images

Saraycık'ta okul çıkışı tartışma kavgaya dönüştü
images

Altındağ'da park kavgası ceza ile sonuçlandı: aracın iki lastiği patlatıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mezitli’de mobilya mağazası yangınında yoğun ekip müdahalesi sürüyor

Mezitli'de mobilya atölyesinde yükselen alevler ekipleri alarma geçirdi

Erzurum Teknik Üniversitesi kampüsünde eğitim ve sosyal alanların yenilenmesi hızlandı

Saraycık'ta okul çıkışı tartışma kavgaya dönüştü

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan