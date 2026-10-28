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Gaziantep'te yağışta takla atıp menfeze uçan araç: 2 kişi yaralandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil takla atıp menfeze uçtu; iki kişi yaralanıp hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 09:29

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gaziantep'te yağışta takla atıp menfeze uçan araç: 2 kişi yaralandı

Olayın oluşu:

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, iddiaya göre yağışın etkisiyle yolda kayganlaşma meydana geldi. Bu sırada sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil kontrolden çıkarak savruldu, takla atıp yol kenarındaki menfeze uçtu.

Kazayı gören çevredekiler yardıma koştu ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı; kazada yaralanan iki kişi, ambulansta yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik kamerası görüntüleri:

Kaza anları çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde aracın önce savrulduğu, ardından takla atarak menfeze düştüğü ve bölgeye kısa sürede vatandaşların ve ekiplerin ulaştığı görülüyor. Kamera kayıtları, olayın gelişimini ve aracın hareketini net şekilde ortaya koyuyor.

Soruşturma ve yerel değerlendirme:

Olay yerinde polis ekipleri inceleme başlattı; kaza raporu ve kamera kayıtları doğrultusunda olayın kesin nedeni tespit edilmeye çalışılıyor. Yetkililer, sürücü ve aracın plakasıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtti. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

GAZİANTEP&#039;TE KONTROLDEN ÇIKARAK MENFEZE UÇAN ARAÇTAKİ 2 KİŞİ YARALANDI. KAZA ANLARI GÜVENLİK...

GAZİANTEP'TE KONTROLDEN ÇIKARAK MENFEZE UÇAN ARAÇTAKİ 2 KİŞİ YARALANDI. KAZA ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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