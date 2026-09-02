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Yeni döneme hazır: okullara 283 milyondan fazla ücretsiz ders kitabı gönderiliyor

2026-2027 eğitim yılı için hazırlanan 283 milyon 354 bin 674 ücretsiz ders kitabının, 2 bin 25 farklı derste okullara dağıtımına başlandı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 17:01

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Yeni döneme hazır: okullara 283 milyondan fazla ücretsiz ders kitabı gönderiliyor

bakanlık okullarda ücretsiz ders kitabı dağıtımına başladı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için öğrencilere ücretsiz verilecek ders kitaplarının okullardaki dağıtımına başladığını duyurdu. Hazırlanan eserler, yeni eğitim yılı öncesinde sınıf raflarına yerleştirilmeye başlandı; toplam 283 milyon 354 bin 674 ders kitabı öğrenciler için hazır hale getirildi.

dağıtım kapsamı:

Kitaplar, okul öncesi için 10, ilköğretim için 420, ortaöğretim için 340, özel eğitim için 210 ve mesleki eğitim için bin 45 olmak üzere toplam 2 bin 25 farklı dersten oluşuyor. Bu çeşitlilik, her düzeydeki öğrenciye uygun içerik sunmayı amaçlıyor.

müfredata uyum:

Bakanlık açıklamasında, hazırlanan ders kitaplarının Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda kademeli olarak uygulanan müfredata göre hazırlandığı belirtildi. Yetkililer, dağıtım sürecinin takibi ve okullara eksiksiz ulaşım için koordinasyonun sürdüğünü ifade etti.

DERS KİTAPLARI SIRALARDAKİ YERİNİ ALMAYA BAŞLADI

DERS KİTAPLARI SIRALARDAKİ YERİNİ ALMAYA BAŞLADI

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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