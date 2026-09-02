Yeni döneme hazır: okullara 283 milyondan fazla ücretsiz ders kitabı gönderiliyor

bakanlık okullarda ücretsiz ders kitabı dağıtımına başladı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için öğrencilere ücretsiz verilecek ders kitaplarının okullardaki dağıtımına başladığını duyurdu. Hazırlanan eserler, yeni eğitim yılı öncesinde sınıf raflarına yerleştirilmeye başlandı; toplam 283 milyon 354 bin 674 ders kitabı öğrenciler için hazır hale getirildi.

dağıtım kapsamı:

Kitaplar, okul öncesi için 10, ilköğretim için 420, ortaöğretim için 340, özel eğitim için 210 ve mesleki eğitim için bin 45 olmak üzere toplam 2 bin 25 farklı dersten oluşuyor. Bu çeşitlilik, her düzeydeki öğrenciye uygun içerik sunmayı amaçlıyor.

müfredata uyum:

Bakanlık açıklamasında, hazırlanan ders kitaplarının Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda kademeli olarak uygulanan müfredata göre hazırlandığı belirtildi. Yetkililer, dağıtım sürecinin takibi ve okullara eksiksiz ulaşım için koordinasyonun sürdüğünü ifade etti.

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